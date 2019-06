Garcinia Camboia: ¿Milagro quemagrasas o timo?

Desde hace varios años, la Garcinia Camboia, forma parte del "top" de productos para adelgazar y el famoso doctor Oz la denomina incluso como "el santo grial de la pérdida de peso". Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y su eficacia es más que dudosa.

Según sus más fervientes seguidores, el extracto de garcinia cambogia procede de una fruta tropical que crece en la India y el Sudeste Asiático. El principio activo que contiene ha sido identificado como ácido hidroxicítrico (HCA). En principio, este ácido bloquea la absorción de grasa y genera una sensación de saciedad que evita que sigamos comiendo. Esto se consigue, en teoría, aumentando la serotonina e inhibiendo la citrato-liasa. La serotonina se encargaría del efecto saciante, y la citrato-liasa (una enzima clave que el cuerpo necesita para transformar la grasa en carbohidratos) de bloquear la absorción de grasa. Sin embargo, estas supuestas propiedades adelgazantes no están demostradas desde el punto de vista científico.

Hay numerosas publicaciones que ponen en duda la utilidada de este producto para la pérdida de peso. El ensayo clinico The Use of Garcinia Extract (Hydroxycitric Acid) as a Weight loss Supplement: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomised Clinical Trials. concluye por ejemplo que "las pruebas sugieren que los extractos Garcinia/ácido hidroxicítrico favorecen la pérdida de peso en el corto plazo. Sin embargo, la magnitud de este efecto es pequeña y tiende a desaparecer cuando se consideran los ensayos más rigurosos; además la relevancia clínica parece ser cuestionable".

Precisamente la OCU ha realizado un estudio que va en esta misma línea. La Garcinia cambogia es una fruta que hoy día se está usando en dietas de adelgazamiento para mantener el peso ideal. Pero, ¿es realmente eficaz? El estudio realizado por la Organización de Consumidores concluye que pese a que en algunos ámbitos se la ha llegado a definir como “quemagrasas milagroso” no hay ningún estudio científico que lo avale. Y añade que los resultados que hay hasta el momento sobre su eficacia en la pérdida de peso son contradictorios, por lo que no se puede recomendar como quemagrasa.

En este informe se analizan algunos de los complementos alimenticios que se venden actualmente en los herbolarios y que contienen Garcinia y la conclusión en todos ellos es que su eficacia real está muy lejos de ser demostrada. Además, algunos de los productos que se venden no son ni de buena calidad ni contienen la substancia activa HCA en la concentración necesaria.

Asimismo, desde la OCU advierten de que aunque no se conocen efectos secundarios del suplemento, algunos estudios muestran que podríamos padecer estos síntomas:

- En caso de dosis altas pueden aparecer ligeros trastornos gastrointestinales.

- Se recomienda no tomarla si tienes gastroenteritis, úlcera u otra enfermedad estomacal debido a su ácido cítrico.

- La garcinia puede disminuir los niveles de azúcar en la sangre y los diabéticos que toman insulina deben tener cuidado

- También contiene hierro y puede tener un impacto en los consumidores con un trastorno relacionado con el hierro.

Tras analizar siete de los productos que podemos encontrar en el mercado desde la OCU concluyen que lo mejor y más saludable es llevar una dieta equilibrada, y ajustada a las necesidades nutricionales de cada uno, e incrementar el ejercicio. "Todos estos complementos son innecesarios para perder peso, por lo tanto hasta que no se demuestre su eficacia es mejor eliminar su consumo".