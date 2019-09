Patry Jordan: “Hacer ejercicio en casa tiene ventajas aunque no esté bien visto”

La gurú del fitness ofrece en su último libro, “Yo sí puedo” (Planeta), los pasos clave para transformar el cuerpo en 21 días. Con la llegada del nuevo curso es la excusa perfecta para ponerse manos a la obra y empezar a activar el organismo. Jordan recoge en las páginas de la publicación parte de lo que ofrece en su canal de YouTube «Gym Virtual», que cuenta con más de 30 millones de reproducciones.

-Con la llegada de septiembre, el nuevo curso, uno de los propósitos es ponerse en forma o mejorar hábitos. Su canal de YouTube «Gym Virtual» cuenta con muchos seguidores. ¿Por qué ahora un libro?

-Hemos estado varios años en los que no considerábamos que fuera el momento de hacerlo porque no le podíamos dar el valor añadido que queríamos. Pero mostramos las intenciones desde el título: «Yo puedo con todo», que es una afirmación muy potente y lo dice todo. Queríamos que fuera más que un libro de deporte y de alimentación, que contara con un espacio para las emociones.

-Esta nueva parte, ¿cómo influye a lo largo de todo el proceso de transformación global?

-Resulta básico, porque las emociones son la parte principal y, a veces, las responsables de que fallemos desde el principio. Y hay que trabajarlas igual que el resto del organismo.

-Y los 21 días...

-Soy muy creyente de la creación de hábitos. Y éste es tiempo que científicamente se ha demostrado que es necesario. Al final, hemos creado un pack muy completo.

-Ahora la sabiduría de Patry Jordan, ¿se diversifica o se completa?

-Tenemos varias cosas para según quien lo necesite. Los libros son para aquellos que les gusta acudir a su consulta; los vídeos para los que quieran tener una referencia en vivo siempre estoy ahí; los calendarios de entrenamiento para organizarse mejor y, por último, los planes que son para aquellos que buscan una meta concreta.

-En estos últimos el espacio temporal es mayor, ¿cierto?

-Sí, son 12 semanas. Creo que esto es lo que los convierte en algo muy sostenible a largo plazo. Comenzamos el año pasado y hemos observado que funciona muy bien. La gente se adhiere y los completa.

-Pero debemos ir paso a paso. ¿Quién debería empezar por el libro?

-Todos aquellos que no se han arrancado aún, para los que flaquean... que tengan cerca estas páginas. Te hace recordar por qué es necesario para ti estar activo.

-Sin embargo, para trabajar o mantenerse en forma en casa hay que ser más diciplinado...

-Lo cierto es que hacer ejercicio en casa parece que no está tan bien visto o como que es peor. Pero no nos damos cuenta de las ventajas que supone: no necesita de muchas cosas, lo puedes hacer cuando quieras o puedas, no pierdes tiempo en los desplazamientos (ideal para madres), mucha gente se ahorra el exponerse a los demás y se evitan los complejos frente a los demás... Pero hay que tirar de motivación, de cambiar las creencias, se necesita un cambio de chip.

-En este sentido, ¿hay que instaurar que la salud o «estar healthy» sea más que una moda pasajera?

-Una de las labores en las que veo que tengo más responsabilidad es que el deporte sea algo más que un beneficio físico, sino ir más allá. Las mujeres somos más tolerantes al dolor, al sacrificio, fuerza, voluntad... porque el ejercicio nos da más energía, canalizas mejor las emociones, desprendes hormonas de la felicidad... Cuando preguntas a alguien por qué empezó dirán que por una cuestión física, pero si continúan es por algo más y ahí está la clave. Está de moda verse bien y eso es mucha presión para uno mismo. Por eso creo en el «Yo puedo con todo», pero real con lo que ello implica: sacrificio, disciplina, compromiso... No se trata de dar aliento en vano, sino que se necesita de un cambio real, de un esfuerzo que debe nacer en uno mismo.