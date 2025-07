Cinco preguntas que los ibicencos están cansados de escuchar: "Sí, en Ibiza hay colegios"

Más allá del hedonismo estacional y de los titulares que cada verano colocan a la pitiusa en el centro del mundo, hay una Ibiza que existe los doce meses del año: la de quienes nacieron en la isla, trabajan en invierno y de las miles de personas que viven su día a día en este pequeño rincón balear.

Cada año, con la llegada de los turistas -especialmente algunos ciudadanos de la Península o extranjeros- o cuando salen fuera de Baleares, los ibicencos se ven enfrentados a una serie de preguntas que dejan estupefactos a los nativos. Aquí repasamos las cinco más repetidas y que más sorpresa causan a la gente de Ibiza.

1. “¿Ibiza cierra en invierno?”

Una de las frases que más desquician a los locales. No, Ibiza no cierra como un parque temático. Aunque es cierto que muchas discotecas, beach clubs y hoteles bajan la persiana con el final del verano, la isla no se apaga.

Hay hospitales, supermercados, juzgados, obras y tráfico. Ibiza vive todo el año, con sus ritmos, sus problemas y sus encantos invernales. De hecho, muchos residentes disfrutan más del invierno: sin aglomeraciones, sin colas, y con una calma que recuerda lo que fue la isla antes del turismo masivo.

2. “¿Hay colegios?”

Sí, hay colegios. E institutos, guarderías, una sede de la UNED, escuelas de idiomas, academias, escuela de turismo y hasta conservatorio. Ibiza también tiene su propia universidad pública (una ramificación de la UIB de Mallorca) en la que se puede estudiar enfermería, derecho o educación infantil, entre otros.

La infancia y la adolescencia ibicenca no se educan por correspondencia ni se teletransportan a la península, sino que ,iles de niños y jóvenes acuden a clase cada día, con sus mochilas y deberes, exactamente igual que en cualquier otra parte de España.

3. “¿Pero hay gente que vive todo el año en Ibiza?”

No solo hay gente: hay familias que llevan generaciones asentadas, hay sanitarios, funcionarios, comerciantes, agricultores, artistas, profesores y autónomos. Ibiza no es una burbuja estacional.

Es una isla habitada por más de 150.000 personas (cifra que se triplica en verano), con todas las realidades sociales y económicas de cualquier otro territorio español.

4. “En Ibiza estáis todo el día de fiesta, no?”

Este es el estereotipo por excelencia. Ibiza tiene una oferta de ocio nocturno famosa en todo el mundo, sí, pero eso no significa que la isla sea una rave permanente. La mayoría de residentes madrugan, trabajan, cuidan de sus familias y viven una vida completamente normal.

De hecho, muchos ni pisan una discoteca en todo el año. No todo es fiesta: hay también silencio, rutina y responsabilidad.

5. “¿Tenéis autobuses?”

Otra joya de la batería de preguntas clásicas. Ibiza cuenta con una red de transporte público con líneas que conectan los principales núcleos urbanos y playas, además de taxis, coches de alquiler y hasta barco-buses en verano.

¿Es mejorable? Sí, como en muchas partes. Pero hay distancia de ahí a imaginar que la movilidad se resuelve de otro modo, como a pie.