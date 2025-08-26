Compara el pantano de San Juan con Ibiza y le llueven las críticas: "Da la sensación de entrar en la típica cala"

¿Puede hablarse de “playa” en una región sin mar? El último en agitar la conversación ha sido el influencer Mowlihawk, que con un vídeo publicado en TikTok ha puesto de nuevo el foco sobre este enclave natural situado a menos de cien kilómetros de la capital. Su entusiasmo al presentarlo como la “playa de Madrid” ha sido aplaudido por algunos, pero también objeto de burlas y comparaciones en redes sociales.

“Dicen que en Madrid no hay playa. ¿Que no? Bienvenidos a la playa de Madrid”, arranca el vídeo, mostrando una de las zonas de baño del embalse. El joven asegura que, al llegar, la experiencia recuerda a la entrada en “una cala de Ibiza”: aparcamiento de pago, acceso regulado y ambiente veraniego. “En mi vida he ido a playas con menos pinta de playa que esta”, añade con convicción.

Los comentarios de los usuarios

La publicación acumula ya más de 1,1 millones de visualizaciones, pero lo que pretendía ser una recomendación acabó convertido en meme. “Locurón, hermano, yo la confundo con las Islas Fiji”, ironizaba un usuario en TikTok. Otro, desde Andalucía, pedía a los madrileños que se quedaran en casa: “Ya sabéis, a disfrutar de la playa de Madrid. Así podemos fastidiarnos aquí estando casi solos, porque nuestras playas son horribles”. En X, antes Twitter, abundaban los comentarios en tono burlón: “Igualito a la playa de Ibiza, cómo flipan...”.

Lo cierto es que el pantano no necesita comparaciones para tener valor por sí mismo. Con más de 14 kilómetros de zonas de baño y la distinción de bandera azul, es el único espacio de la Comunidad de Madrid que ostenta ese reconocimiento. Ofrece actividades acuáticas como vela, paddle surf o motos de agua, además de áreas tranquilas para familias que buscan un plan de día sin tener que recorrer cientos de kilómetros hasta la costa.

Muchos bares y chiringuitos

Los bares y chiringuitos instalados en la zona completan la oferta, lo que convierte a San Juan en una suerte de oasis estival para quienes se quedan en la capital. No es nuevo: cada año atrae a miles de visitantes y su afluencia ha ido en aumento a medida que se populariza en redes sociales.

La polémica generada por el vídeo de Mowlihawk revela, en realidad, una especie de choque cultural. Por un lado, los madrileños reivindican un espacio natural que les permite disfrutar del verano con algo parecido a una playa. Por otro, los habitantes de regiones costeras responden con sorna, como si el uso del término fuera una herejía veraniega.

Pero el debate tiene algo de ritual. Basta con que llegue agosto para que resurja la discusión sobre la ausencia de mar en Madrid y la manera en la que los capitalinos intentan suplir esa carencia. Este verano, la chispa la ha encendido un vídeo viral, pero lo cierto es que el pantano de San Juan lleva décadas siendo refugio frente al calor sofocante de la meseta.

Entre la ironía y el orgullo, lo que queda claro es que la llamada “playa de Madrid” seguirá siendo escenario de discusiones estivales, risas en redes sociales y, sobre todo, baños agradecidos. Porque aunque no sea Ibiza ni Canarias, para muchos madrileños es suficiente con tener un rincón de agua dulce donde extender la toalla y olvidarse por unas horas de que el mar está a más de trescientos kilómetros.