Detenido un hombre por sustraer 160.000 euros con robos en Baleares, Valencia y Madrid

La Policía Nacional ha detenido en el puerto de Alcúdia a un hombre al que se le atribuyen varios robos cometidos en distintos puntos de España, con un botín total que asciende a más de 160.000 euros.

El arresto, que tuvo lugar la pasada semana cuando el sospechoso desembarcaba procedente de Ciutadella, supone un nuevo golpe a los grupos criminales itinerantes que operan en distintas comunidades autónomas.

El individuo, que viajaba con documentación falsa, era objeto de una investigación por parte del Grupo de Policía Judicial de Ciutadella, que llevaba meses tras la pista de una serie de robos de especial gravedad.

Los agentes habían logrado vincular al detenido con una banda organizada caracterizada por su movilidad, la utilización de identidades falsas y la diversificación de objetivos en diferentes ciudades.

Varios robos en Ciutadella

Los primeros hechos atribuidos al detenido se remontan al pasado mes de julio en Ciutadella (Menorca). Según el relato policial, el sospechoso fracturó la ventanilla de un vehículo y sustrajo en su interior material valorado en más de 10.000 euros, entre ellos cámaras de vídeo, ordenadores portátiles, drones y dispositivos electrónicos.

Un mes más tarde, ya en agosto, un trabajador de una empresa de seguridad denunció el robo de una bolsa con 50.000 euros en efectivo, dinero procedente de la caja fuerte de un supermercado de la ciudad. La víctima explicó que el ladrón se apoderó del dinero al descuido, lo que elevó la alarma entre las fuerzas de seguridad y aceleró la investigación.

Conexión con otros hurtos

Las pesquisas permitieron comprobar que el sospechoso no actuaba en solitario, sino que formaba parte de un grupo criminal itinerante. La red operaba en diferentes territorios y utilizaba varias identidades falsas para eludir la acción policial. Algunas de esas identidades estaban ya relacionadas con robos de gran envergadura cometidos en los últimos años.

En Gandia (Valencia), en 2022, el arrestado participó junto a un cómplice en el asalto a la caja fuerte de un establecimiento. Aprovechando que la caja estaba abierta, lograron hacerse con joyas valoradas en unos 60.000 euros.

Más recientemente, en Alcobendas (Madrid), el detenido sustrajo de la caja fuerte de una tienda más de 5.000 euros en efectivo y joyas valoradas en 38.000 euros, un golpe que reforzó las sospechas de los investigadores sobre su implicación en una cadena de robos de alto impacto económico.

Perfil reincidente

La Policía Nacional ha subrayado que el detenido no es un delincuente aislado, sino un individuo con una larga trayectoria delictiva. Su habilidad para suplantar identidades y su capacidad para integrarse en grupos organizados lo convertían en un objetivo prioritario. Además, varias de las identidades falsas que utilizaba ya contaban con reclamaciones policiales pendientes por hechos similares.

Puesto a disposición judicial

Tras su detención en Alcúdia, el hombre fue puesto a disposición judicial, donde deberá responder por delitos de robo con fuerza, hurto y pertenencia a organización criminal. La investigación continúa abierta, ya que los agentes no descartan que el detenido esté vinculado a otros delitos cometidos en distintos puntos del territorio nacional.

Con este arresto, la Policía Nacional destaca la importancia de la cooperación entre distintas unidades y la necesidad de reforzar la vigilancia frente a los grupos criminales itinerantes, que suponen una amenaza constante por su movilidad y su capacidad para golpear en diferentes localidades en poco tiempo.