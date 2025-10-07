La jueza deja en libertad al detenido por la muerte de su pareja en Formentera al no apreciarse indicios de violencia

El Juzgado de Instrucción número 1 de Eivissa ha decidido este lunes la puesta en libertad del hombre detenido en relación con la muerte de su pareja, una mujer italiana de 45 años, ocurrida el pasado domingo en Formentera, después de que no se hayan encontrado indicios de fallecimiento violento, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB).

El suceso tuvo lugar alrededor de las 8.30 horas del domingo en la localidad de Es Pujols, donde la mujer fue hallada sin vida en su domicilio. Tras el hallazgo, la Guardia Civil y los equipos de Policía Judicial se desplazaron a la isla para iniciar la investigación, acompañados del laboratorio de criminalística de la Comandancia de Palma, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Inicialmente, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género comunicó que se estaban recabando datos sobre un posible asesinato por violencia machista, lo que generó alarma en la población.

Sin embargo, la Guardia Civil aclaró más tarde que no se descartaba ninguna hipótesis hasta disponer de los resultados definitivos de la autopsia y los análisis complementarios solicitados.

Los resultados de la autopsia

La autopsia realizada al cadáver de la mujer determinó que su fallecimiento no fue por un hecho violento, lo que ha llevado a descartar la posibilidad de un caso de violencia de género.

Tras conocer estos resultados, la titular del Juzgado de Guardia de Ibiza, que había recibido al detenido en la mañana del lunes, decidió dejarlo libre. Tanto el hombre como la mujer eran de nacionalidad italiana y mantenían una relación de pareja.

A pesar de la puesta en libertad del sospechoso, los investigadores continúan a la espera de los resultados de los análisis complementarios que permitirán determinar la causa exacta de la muerte. Las diligencias practicadas hasta el momento indican que no existen indicios de criminalidad en el suceso, según han informado fuentes judiciales.

Descartada la violencia machista

El delegado del Gobierno en las Islas Baleares, Alfonso Rodríguez, señaló que los informes de la autopsia serían determinantes para confirmar o descartar un posible crimen machista, aunque finalmente los datos forenses han concluido que no se trata de violencia de género, como han informado desde el instituto armado.

Por ahora, la puesta en libertad del hombre detenido permitirá que el caso continúe su trámite judicial sin que se le impute delito alguno, mientras que por su parte, las autoridades mantendrán el seguimiento de los análisis pendientes.