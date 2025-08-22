Los ladrones de artículos de lujo arrestados en Ibiza eran británicos que habían venido a España expresamente a robar

La Guardia Civil ha desmantelado una banda criminal británica cuyos miembros viajaron expresamente a Ibiza para cometer robos de artículos de lujo en la isla. Los arrestados, todos ciudadanos británicos, utilizaron un vehículo robado en Reino Unido como coche de fugas en sus delitos, según confirmaron las autoridades españolas tras una investigación denominada operación "Lezo Ball".

Modus operandi y robos cometidos

El grupo criminal, alojado en Sant Antoni de Portmany, había robado previamente una furgoneta en un polígono industrial de la isla el 14 de julio, que utilizaron para transportar mercancías de lujo valoradas en 86.000 libras (100.000 euros). La investigación avanzó significativamente el 9 de agosto, cuando la policía local encontró un vehículo tipo SUV con matrícula británica falsa que había sido utilizado en los robos y posteriormente incendiado para destruir evidencias.

Las imágenes de videovigilancia obtenidas por la Guardia Civil muestran a individuos encapuchados y enmascarados sustrayendo productos de alto valor de una tienda de lujo en Marina Botafoch. Los ladrones utilizaron el vehículo robado para huir a gran velocidad tras cometer el delito, llegando a saltar una barrera de tráfico durante su escape. El botín incluía artículos de lujo que fueron recuperados gracias a la intervención de la policía local que detectó la furgoneta robada.

La Guardia Civil ha confirmado la detención de al menos un ciudadano británico y continúa las investigaciones para determinar si el grupo está relacionado con otros delitos cometidos en la isla.