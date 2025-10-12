Muere un turista alemán en Mallorca al intentar rescatar a su esposa del mar

Un trágico episodio tuvo lugar en la playa de Son Bauló, en el noreste de Mallorca, donde un turista alemán de 67 años perdió la vida al intentar rescatar a su esposa, de 47 años, que se encontraba en apuros dentro del mar. El suceso ocurrió en las inmediaciones de Santa Margalida, en una jornada marcada por la ausencia de servicios de salvamento activos debido a la temporada baja.

Ambos fueron extraídos del agua por bañistas y personal de playa, que iniciaron de inmediato las maniobras de emergencia. Los equipos de rescate desplegaron todos los recursos disponibles, incluyendo desfibriladores y técnicas de reanimación cardiopulmonar, pero tras casi una hora de esfuerzos, no lograron salvar la vida del hombre.

La mujer fue trasladada en estado grave a un centro hospitalario, con lesiones derivadas del episodio de ahogamiento. El acto heroico del esposo, motivado por el deseo de salvarla, terminó en un desenlace fatal que ha conmocionado a la comunidad local.

Las autoridades han destacado la rápida actuación de los servicios sanitarios, aunque el caso evidencia la complejidad de los rescates en condiciones marítimas adversas y la necesidad de reforzar la prevención en espacios naturales.