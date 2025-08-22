El postureo sale caro en Ibiza: un restaurante exige 36.000 € a una clienta por denunciar en redes que le cobraron un gancho para el bolso

Lo que comenzó como una simple publicación en redes sociales ha escalado hasta convertirse en un conflicto legal con repercusiones mediáticas. El restaurante japonés Wakame Ibiza ha emprendido acciones judiciales contra una clienta, a quien reclama una indemnización de 36.000 euros por presuntos daños a su reputación empresarial.

La controversia se originó tras el cobro de 12 euros por un gancho para colgar el bolso, incluido en el ticket de consumo. La usuaria identificada como Lau (@LauraCunei) compartió en la red social X una imagen del recibo, denunciando que el cargo no le fue comunicado previamente. Su publicación se viralizó rápidamente, superando las 600.000 visualizaciones y generando una oleada de reacciones.

La asociación de consumidores Facua se posicionó del lado de la clienta, subrayando la necesidad de garantizar la transparencia en los precios y la protección de los derechos del consumidor. En respuesta, el restaurante calificó las acusaciones como “falsas y difamatorias”, y anunció la interposición de una denuncia formal.

En un comunicado oficial, Wakame Ibiza confirmó la apertura de un procedimiento judicial. La abogada del establecimiento, Marina Corral, indicó que la cuantía de la indemnización podría aumentar en función del perjuicio económico y reputacional sufrido por el negocio.

Según la defensa del restaurante, el cargo por el gancho fue un “error involuntario” que se corrigió antes de efectuar el pago. No obstante, alegan haber sufrido una caída significativa en las reservas y un incremento de comentarios hostiles hacia su personal, lo que atribuyen directamente a la viralización del caso.