Un restaurante de Ibiza cobra 26 euros por “servicio”… y lo esconden en la cuenta como si no lo fueras a notar

Lo que debía ser una velada tranquila en Ibiza se convirtió en una experiencia amarga para dos mujeres que, al revisar la cuenta de un restaurante, descubrieron un cargo de 26,20 euros por “servicio” que nunca solicitaron. El recargo, oculto entre otros conceptos, desató su indignación y ha reavivado el debate sobre prácticas comerciales abusivas en destinos turísticos.

La legislación española es clara: los establecimientos no pueden aplicar cargos por servicio básico, salvo que se trate de un extra claramente especificado y aceptado por el cliente. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha reiterado que cualquier importe adicional debe estar debidamente informado en el menú y reflejar un servicio concreto.

Además del polémico recargo, las clientas detectaron otros cobros desproporcionados, como 12 euros por una simple cesta de pan con mantequilla. Ninguno de estos conceptos aparecía detallado en la carta, lo que refuerza la sospecha de que el restaurante se aprovecha del desconocimiento, especialmente de turistas extranjeros. “Creen que en cuentas grandes nadie notará estos recargos”, denunciaron las afectadas.

Este no es un caso aislado. Durante el verano, se han reportado situaciones similares en la isla: desde 12 euros por un gancho para colgar el bolso hasta 27 euros por cortar una tarta traída por los propios clientes. La falta de transparencia ha generado desconfianza entre los visitantes, que cada vez recurren más a redes sociales para compartir sus experiencias y advertir a otros.