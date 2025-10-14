¿Será puente por Halloween en Baleares? Estos son los días que son festivo

La fiesta de Halloween, que se celebra el 31 de octubre, cada vez se vive con más fuerza en Baleares como evento de ocio, disfraces y actividades familiares, pero no deja de generar dudas cada otoño una pregunta concreta: ¿se produce algún puente festivo alrededor de esta fecha que permita varios días consecutivos de descanso en las islas?

Para este año 2025 ya está claro que no. El festivo de Todos los Santos, que tradicionalmente se celebra el 1 de noviembre, cae en sábado, lo que significa que no se traslada el descanso laboral al lunes y, por tanto, la mayoría de los trabajadores no tendrá un fin de semana alargado. El 31 de octubre seguirá siendo día laborable habitual.

Este hecho implica que Halloween, por muy celebrada que esté en términos de ocio nocturno, decoración, fiestas de disfraces, eventos para niños y actividades culturales, no tendrá el respaldo de un día libre oficial en Baleares en 2025.

Un puente muy esperado

Aun así, la cercanía entre Halloween y Todos los Santos convierte este periodo en una especie de mini-temporada festiva extraoficial para muchas familias. Por ejemplo, se ven decoraciones en los comercios, talleres para niños, concursos de disfraces, concursos en centros comerciales, escape rooms temáticos y fiestas en discotecas.

Hay también eventos especiales en locales como Katmandú Park en Mallorca, que extiende la ambientación de Halloween con casas encantadas, personajes terroríficos y actividades para todos los públicos.

Pero esa actividad festiva no equivale a un descanso administrativo o laboral. Las administraciones han dejado claro que el calendario laboral no prevé trasladar el festivo de Todos los Santos este año, y por tanto no habrá puente oficial.

Una oportunidad para salir y viajar

¿Qué significa esto para los residentes y para quienes visitan Baleares en ese momento? Para muchos, el fin de semana previo a Halloween, especialmente la noche del 31 de octubre, se convierte en una oportunidad para ocio, salidas nocturnas, turismo local, restauración y cultura.

Hoteles, bares y establecimientos de ocio aprovechan la ocasión para ofrecer paquetes especiales, cenas temáticas o propuestas diferentes. Para los negocios es una fecha que se ha ido consolidando como una “segunda temporada”, donde la afluencia baja de verano da paso a un otoño más calmado, pero con momentos puntuales de actividad intensa. Este año es una oportunidad para prolongar ingresos justo antes del cierre de algunas temporadas turísticas.

La tradicional fiesta de Todos los Santos

Desde la óptica del trabajador y del residente, la ausencia de puente también implica que quienes planean escaparse tienen que organizarse teniendo en cuenta que el viernes 31 sigue siendo laborable.

No hay margen extra oficial para desplazamientos largos o viajes de fin de semana largos, a menos que se tomen días de vacaciones extra. Para familias con niños y personas vinculadas a sectores del comercio o servicios turísticos, esto puede suponer una carga extra si quieren participar de los festejos o viajar fuera.

En resumen, aunque Halloween y el día siguiente, Todos los Santos, componen un bloque simbólico que combina tradición, recuerdo y diversión, en 2025 Baleares no contará con un puente oficial alrededor de estas fechas.

La festividad de Todos los Santos se celebra como día festivo, pero al caer en sábado no genera un día laborable adicional. Eso no impide que las calles, negocios y espacios de ocio se llenen de ambiente temático, pero para quienes esperaban un descanso, este año no habrá días oficiales adicionales.

De cara al futuro, muchos residentes se preguntan si cambios legislativos o reformas del calendario podrían plantear la posibilidad de trasladar este tipo de festivos o crear puentes vinculados a fechas culturales emergentes como Halloween. Pero por ahora, 2025 confirma que la festividad será puramente simbólica y de ocio, no un paréntesis laboral oficial para Baleares.