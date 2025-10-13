El misterioso pie humano hallado en una orilla de una playa de Ibiza por un perro y su dueño mientras paseaban

Los vecinos de Platja d’en Bossa, en Ibiza, se despertaron la mañana del viernes con un macabro hallazgo. Según han relatado varios testigos, el temporal que ha azotado las Pitiusas durante las últimas horas habría arrastrado hasta la orilla de la playa lo que parecía ser un pie humano, un extremo que fue confirmado poco después por los agentes desplazados a la zona y que además, ha confirmado a La Razón la Policía Nacional.

El descubrimiento se ha producido a primera hora de la mañana, cuando varias personas paseaban por el litoral y se percataron de la presencia de una extremidad entre la arena y los restos que había dejado el mar.

Los testigos, impactados por la escena, dieron aviso inmediato a las autoridades. En pocos minutos, varias patrullas de la Policía Nacional se encontraban en el lugar, concretamente entre las calles Algarb y Fray Luis de León, en el término municipal de Vila.

Bloqueo del paso marítimo

Ante la creciente presencia de curiosos y vecinos que querían saber qué estaba ocurriendo, los agentes procedieron a despejar la zona y bloquear el paseo marítimo para poder trabajar con calma.

En algunos momentos, los efectivos policiales temieron que las olas pudieran arrastrar la extremidad, por lo que optaron por retenerla con un palo hasta la llegada de los especialistas.

Pasadas las nueve de la mañana, un equipo compuesto por dos forenses y ocho policías se desplazó al lugar para analizar y recoger la extremidad, en un dispositivo que llamó la atención de numerosos viandantes, turistas y trabajadores de la zona.

Miradas de curiosos

Los huéspedes del hotel Algarb y varios usuarios del gimnasio cercano siguieron con inquietud el operativo policial y forense desde el paseo, mientras los técnicos realizaban las primeras comprobaciones sobre el terreno.

El hallazgo se produce en un contexto meteorológico adverso. El temporal de lluvias y viento que afecta desde ayer a las Islas Baleares ha provocado fuertes oleajes, inundaciones y el desplazamiento de objetos y restos hasta las costas. En este caso, el mar podría haber arrastrado la extremidad humana desde otro punto, aunque esta hipótesis aún no ha sido confirmada.

La investigación, abierta

Por el momento, la Policía Nacional no ha facilitado más información sobre la procedencia del pie ni sobre las posibles circunstancias del hallazgo, ha asegurado el cuerpo de seguridad a este periódico.

Por otro lado, la investigación permanece abierta a la espera del análisis forense, que determinará si la extremidad pertenece a un hombre o a una mujer, así como el tiempo que podría llevar en el agua.

Mientras tanto, entre los vecinos y curiosos se multiplicaban las especulaciones. Algunos apuntaban la posibilidad de que pudiera tratarse de un migrante que habría caído al mar durante una travesía, aunque no existe por ahora ninguna confirmación oficial.

El hallazgo ha generado una gran expectación en la isla y ha obligado a cerrar temporalmente un tramo del paseo marítimo de Platja d’en Bossa. Las autoridades han pedido prudencia y respeto a la hora de difundir informaciones no contrastadas, y han recordado que cualquier conclusión deberá esperar a los resultados de la autopsia y los análisis de ADN.