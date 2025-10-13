Un sistema de pensiones de cuentas nocionales elevaría la jubilación a los que más cotizan y más tiempo, y reduciría el gasto un 40%

La insostenibilidad del sistema de pensiones podría tener una solución transitoria con una rebaja drástica del gasto con un sistema de pensiones basado en las cuentas nocionales -las que calculan la cuantía de las pensiones de forma individualizada según las cotizaciones de la vida laboral y los rendimientos teóricos generados por esas aportaciones-, que "corregiría los desajustes estructurales del sistema actual" y "promovería una mayor justicia distributiva" entre los cotizantes.

Así lo creen los economistas Enrique Devesa, Rafael Domenech y Robert Menua en el último estudio publicado por Fedea, en el que apuntan que las cuentas nocionales permitirían que quienes coticen más, tanto en cantidad como en tiempo, recibirían más, de manera que se eliminarían los "agravios comparativos". Este sistema beneficiaría a "los que en el sistema actual sufren inequidades", que son los que tienen bases reguladoras más bajas, los que tienen carreras laborales más largas y los que se jubilan anticipadamente.

Esta opción permitiría "transitar suavemente", en un plazo no inferior a 20 años, del actual sistema de reparto establecido en España a un sistema de pensiones de cuentas nocionales, utilizado con éxito en varios países, que "reduciría el gasto en pensiones hasta un 40% a largo plazo, reforzaría la sostenibilidad y aseguraría la proporcionalidad entre aportaciones realizadas y prestaciones recibidas". Así, este sistema "bien diseñado resolvería automáticamente las inequidades del actual sistema" al valorar proporcionalmente el esfuerzo contributivo realizado a lo largo de toda la vida laboral, frente al sistema actual que favorece a carreras laborales cortas, irregulares o a bases reguladoras altas. Con ello, saldrían beneficiados los "trabajadores con bases reguladoras más bajas; las que tienen carreras laborales más largas y las que se jubilan anticipadamente". De forma indirecta, los autónomos y los hombres también saldrían "ligeramente beneficiados. Todo ello es debido a que el sistema de cuentas nocionales garantiza por diseño el equilibrio y la equidad actuarial, de manera que todos los individuos obtienen pensiones esperadas proporcionales a su esfuerzo contributivo durante toda la vida laboral".

Según explican Devesa, Domenech y Menua, la lógica actuarial establece que cada trabajador acumula en una cuenta virtual el valor de sus cotizaciones, revalorizado con un tipo nocional ligado a variables macroeconómicas, y el saldo acumulado se transforma en una pensión inicial mediante un factor actuarial dependiente de la edad y la esperanza de vida en el momento de la jubilación. Este diseño garantiza una "proporcionalidad estricta entre cotizaciones y prestaciones, introduce mecanismos automáticos de ajuste ante cambios demográficos y económicos, y mejora la equidad inter e intrageneracional, al tiempo que preserva un componente redistributivo separado y transparente a través del sistema no contributivo financiado con impuestos".

En concreto, Fedea propone que se aplique a partir de la jubilación de los nacidos de 1971 en adelante, pero inicialmente en combinación con el sistema actual, cuyo peso iría descendiendo un 5% cada año. Así, el 5% de la pensión de la cohorte de 1971 se calcularía por el sistema de cuentas nocionales y el 95% aplicando el sistema actual, mientras que para los nacidos en 1990 ya se aplicaría el nuevo sistema al 100%.

Esta transición al nuevo sistema reduciría el gasto en pensiones en tres posibles escenarios: con un crecimiento del PIB futuro del 2,24%, el ahorro sería del 3,8% en 2050; en el caso de más a largo plazo sería del 10,7%; con un crecimiento futuro del 1,23%, el ahorro sería del 11,5% en 2050 y del 40,1% a largo plazo; con los ojos puestos ya en 2050, y medido como porcentaje del PIB, el ahorro en 2050 sería del 0,6% PIB en el primer escenario y del 1,7% en el segundo caso.

Además, Fedea ha realizado, con datos de 2023 de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), una comparativa sobre la pensión media contributiva bajo el sistema actual y bajo el sistema de cuentas nocionales. Sin tener en cuenta el complemento de brecha de género ni aplicar los topes mínimo y máximo, la pensión media en 2023 con el sistema actual alcanza los 1.421 euros mensuales, un 12,2% superior a la cuantía que derivaría de un sistema de cuentas nocionales maduro (1.248 euros mensuales). Esta variable, la de pensiones inferiores en media a las del sistema actual, sería la primera a tener en cuenta de cara a diseñar una transición suave hacia un sistema de cuentas nocionales. Para los analistas, corregir ese 12% de media requiere un periodo transitorio de entre 10 y 20 años.

Pese a ello, señalan que habría que corregir al mismo tiempo la diferencia de pensión entre individuos. De hecho, la "desviación media absoluta equivale a un 15% de la pensión media a nivel individual". Esta valoración es la segunda que, a su juicio, habría que tener en cuenta para elegir un periodo transitorio más o menos largo. En algunos casos, la disminución de la pensión media del 12% se suma a la disminución de la pensión individual para corregir la inequidad (carreras cortas o bases reguladoras altas), siendo la diferencia superior al 20%, por lo que Fedea no aconsejaría un periodo transitorio inferior a 20 años. En todo caso, si se incorporaran los efectos positivos de equilibrio general sobre la inversión y la productividad a que daría lugar un sistema de cuentas nocionales, la renta de ciclo vital con este sistema sería "probablemente superior al sistema actual. Las simulaciones realizadas indican que la introducción de cuentas nocionales redundaría en pensiones iniciales más moderadas pero sostenibles y sin la necesidad de asegurar su financiación con recursos adicionales a las cotizaciones".