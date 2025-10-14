¿Qué santo se celebra hoy, 14 de octubre? Esto es lo que debes saber del santoral de la Iglesia Católica

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

Qué santos se celebran hoy, martes 14 de octubre

Santa Angadrisma de Beauvais

San Carponio mártir

Santo Domingo Loricato

San Donaciano de Reims

San Fortunato de Todi

San Calixto Papa

San Calixto I nació como esclavo en el 155 en Roma de una familia pagana de origen griega que estaba en el barrio de Trasteveres, aunque no se inició en el cristianismo hasta su edad adulta, aunque en su juventud tuvo que lidiar con diferentes encarcelamientos y trabajos forzados.

Alrededor del año 190, logró ser liberado de trabajar en la mina de azufre gracias a la intercisión de una concubina del emperador romano Cómodo y un eunuco de esta, Marcia y Jacinto, respectivamente. Tras su liberación, el Santo Pontífice Víctor I le destinó a Antium, para después volver a Roma de la mano del Papa Ceferino, del que fue secretario personal, nombrado diácono, así como administrador del cementerio cristiano en la Vía Apia, posiblemente el primer territorio de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.

Posteriormente, fue nombrado sucesor de Ceferino, a pesar de su origen esclavo y de ser un liberto, en el año 217 d.C., a la edad de 62 años. Fue el XVI Santo Pontífice durante los reinados de los emperadores romanos Heliogábalo y Alejandro Severo, así como defendió la Fe contra las herejías adopcionista y modalista.

Durante su mandato, se enfrentó a la oposición de Hipólito de Roma, quien le acusó de ser indigno de ejercer el cargo de Santo Pontífice debido a su origen como esclavo liberado, a ser herético, ambicioso y corrupto. Asimismo, se opuso a aquellos hombres que pudieran ser sacerdotes pero que en el pasado fueron polígamos, incluso si se habían arrepentido y se convirtieron al cristianismo.

El santo, por su parte, rechazó el rigor de Hipólito, ya que consideró que este iba en contra del mandato de Cristo sobre el amor y la caridad hacia el prójimo. Murió en el año 222 como mártir, que en cuyo caso consistió en ser bastoneado hasta la muerte y arrojar su cuerpo sin vida a un pozo.

Legado

San Calixto I fue el primer Santo Pontífice, tras San Pedro, en convertirse en mártir. Su tumba en la Vía Aurelia, descubierta bajo el pontificado de Julio I en 1960, contiene referencias a su martirio. Tiempo después, el cementerio que San Calixto I administró en vida se convirtió en el lugar de sepultura de los siguientes pontífices y al camposanto se le conoce hoy en día como las Catacumbas de San Calixto, las más famosas de Roma. Asimismo, fue declarado patrón de los sepultureros.