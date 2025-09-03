Vito Quiles viaja a este destino de Baleares y asegura: "No hay ningún lugar igual que España"

El periodista Vito Quiles ha puesto fin a sus vacaciones en la isla de Ibiza, coincidiendo con el arranque del mes de septiembre. A través de un mensaje compartido en su cuenta de Instagram, el comunicador ha querido despedirse del verano con palabras de agradecimiento hacia todas las personas con las que ha compartido experiencias durante las últimas semanas y con una clara reivindicación del atractivo del Mediterráneo como destino único en el mundo.

“Toca volver a la trinchera. Pero antes quiero dar las gracias a todas las personas con las que me he cruzado este verano por hacerlo increíble. No hace falta salir de España para darse cuenta de que no existe un país igual. (Ni nada como el Mediterráneo)”, escribió Quiles, dejando clara su vinculación emocional con el entorno que ha disfrutado durante el periodo estival.

Agradecimiento a la gente común

En su publicación, el periodista tuvo además un reconocimiento especial hacia aquellos colectivos que, según subrayó, hacen posible la vida cotidiana. “Gracias a tanta buena gente; hosteleros, policías, militares, taxistas, marineros, empresarios… os merecéis que las cosas vayan bien. Y, por suerte, no queda mucho”, añadió.

Este mensaje, cargado de cercanía, refleja uno de los rasgos más característicos de Quiles: su conexión directa con la sociedad y con sectores que no siempre tienen protagonismo en el debate público.

Ibiza como punto de encuentro

La elección de Ibiza como destino de vacaciones no resulta casual. La isla, conocida por su ambiente festivo, sus playas de aguas cristalinas y su combinación de ocio y cultura, se ha consolidado como uno de los destinos favoritos tanto de turistas nacionales como internacionales. Para Quiles, estas semanas han sido una oportunidad de desconexión antes de regresar a la actualidad informativa.

Al mismo tiempo, su mensaje en redes sociales sirve como reivindicación del valor turístico y cultural del Mediterráneo. Frente a quienes buscan destinos exóticos en otras partes del mundo, el periodista ha querido subrayar que en España se encuentran paisajes, tradiciones y una calidad de vida difíciles de igualar.

Vuelta a la actividad en Madrid

Con la llegada de septiembre, Quiles se prepara para retomar su trabajo en el terreno informativo. El propio periodista suele referirse al inicio del curso político como un regreso a la intensidad, marcado por ruedas de prensa, sesiones parlamentarias y un clima de gran polarización mediática.

Su despedida del verano no es solo un gesto personal, sino también una declaración de intenciones: volver con fuerza a la actualidad, mantener un tono crítico y seguir reivindicando el valor de la gente común.

Un verano con mensaje

Vito Quiles ha optado por cerrar su verano con un mensaje que combina gratitud, reflexión y reivindicación. En sus palabras resuena la importancia de reconocer el esfuerzo diario de quienes sostienen sectores esenciales, y también la necesidad de valorar lo que España y el Mediterráneo ofrecen al mundo.

Con este gesto, el periodista confirma su estilo personal: directo, agradecido y siempre con una mirada puesta en la trinchera mediática a la que regresa.