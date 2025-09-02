Hallan un cadáver descompuesto en una caravana de Ibiza

La mañana de este martes, en torno a las 10 horas, la Guardia Civil recibió un aviso por el hallazgo de un cadáver en una caravana situada en la zona de Sa Casilla, en Sant Antoni.

Al llegar al lugar, los agentes constataron la presencia del cuerpo sin vida de un varón de 66 años, de origen español, que residía en dicha caravana desde hacía aproximadamente cinco años. El cuerpo se encontraba sobre el sofá del vehículo y, según los primeros indicios, no presentaba signos aparentes de violencia.

Voz de alarma por parte de los vecinos

Fueron algunos vecinos quienes dieron la voz de alarma. Explicaron que, al percatarse de que los vehículos del hombre permanecían inmóviles desde hacía semanas, se acercaron a comprobar su estado. Fue entonces cuando lo hallaron ya fallecido y en avanzado estado de descomposición, lo que hace pensar a los investigadores que podría haber muerto desde el mes de julio.

Debido a la envergadura del cuerpo, su deterioro y las reducidas dimensiones del habitáculo, fue necesaria la intervención de los bomberos de Ibiza para poder realizar la extracción del cadáver, una vez autorizada por la autoridad judicial el levantamiento del mismo. El cuerpo será trasladado para practicarle la correspondiente autopsia, con el fin de determinar las causas exactas de la muerte.

Este suceso ha generado cierta consternación entre los vecinos de la zona, que lo describen como un hombre discreto, con el que mantenían un trato cordial.

Otro muerto en un accidente en Palma

Ese mismo día, pocas horas antes, se produjo un grave accidente de tráfico en la carretera MA-5013, a la altura del kilómetro 2, en el término municipal de Palma. El siniestro ocurrió alrededor de las 6.40 horas, cuando un coche y un camión colisionaron de manera violenta.

El conductor del turismo, un joven de 28 años, falleció a consecuencia del impacto. Por su parte, el conductor del camión, un hombre de 68 años, tuvo que ser rescatado por los bomberos al quedar atrapado en la cabina. Posteriormente fue trasladado en estado grave, con politraumatismos, al Hospital Son Espases.

El servicio de emergencias SAMU 061 movilizó dos unidades de soporte vital avanzado (SVA) para atender la situación, mientras que los bomberos se encargaron de las labores de excarcelación y de asegurar la vía.

Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la colisión, que obligó a cortar el tráfico en la zona durante varias horas.

Dos tragedias el mismo días

Las islas han amanecido esta mañana marcadas por estos dos sucesos de carácter trágico: por un lado, el hallazgo de un vecino muerto en Sant Antoni, tras semanas sin que nadie notara su ausencia, y por otro, la pérdida de un joven en un accidente de tráfico en Palma que además dejó un herido muy grave.

La importancia de la atención vecinal y de la seguridad vial en ambos casos ha sido determinante para detectarlos. Por el momento, se desconoce la evolución del herido ingresado en el hospital público de Son Espases.