"Las actitudes eran muy sospechosas”: la Policía no da crédito a lo que encuentra en una autocaravana aparcada frente a un colegio

La Policía Nacional detuvo el 2 de septiembre a dos hombres, de 47 y 48 años, acusados de un delito de tráfico de drogas después de localizar 20 kilos de cocaína en el interior de una autocaravana estacionada junto al aparcamiento de un centro escolar de Costa Teguise (Lanzarote). Según informó la Jefatura Superior de Policía en Canarias, la intervención se activó tras la alerta del propio colegio por la presencia del vehículo y la actitud sospechosa de sus ocupantes ante el inminente inicio del curso.

Agentes del Grupo de Estupefacientes comprobaron que un individuo con antecedentes por tráfico de drogas acudía a diario a la autocaravana para entregar mochilas y bolsas a su morador. Con estos indicios, los investigadores solicitaron autorización judicial para registrar tanto el vehículo como el domicilio de uno de los sospechosos.

Durante el registro de la vivienda se aprehendieron más de 116.000 euros en metálico, mientras que en la autocaravana los agentes localizaron 20 kilos de cocaína, cuyo valor en el mercado se estima en más de 700.000 euros, de acuerdo con el cálculo policial.

Los dos detenidos pasaron a disposición judicial y, tras prestar declaración, el juez decretó su ingreso inmediato en prisión provisional. La investigación continúa abierta para determinar el alcance de la red y el origen de la sustancia intervenida.