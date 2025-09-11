Bomberos logran asegurar el perímetro del incendio en Tenerife, pero el material sigue ardiendo lentamente

El Cabildo de Tenerife informó de que está controlado el incendio declarado en la noche de este miércoles en el Complejo Ambiental de Arico, focalizado en una zona de acopio de material compostado y en pilas empacadas de cartón y plástico. Tras los trabajos nocturnos de un equipo de hasta 13 vehículos del Consorcio de Bomberos, el fuego no se ha extendido al resto del recinto.

En una declaración difundida por la corporación insular, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, explicó que el perímetro del incendio “está asegurado” y que la intervención de los equipos durante la noche evitó que las llamas alcanzaran otras áreas del complejo.

"Lo que ha ardido son fundamentalmente pilas de material ya seleccionado de cartón y de plástico y algo de latas también. Seguimos trabajando en él y creemos que vamos a tener que estar trabajando a lo largo del día porque parte de ese material se está dejando quemar porque es bastante complicado de apagar, porque es un material muy comprimido que hace un poco de antorcha”, detalló la consejera.

Los servicios de extinción continúan las labores de remate y vigilancia para sofocar los puntos calientes y evitar reavivaciones, un procedimiento habitual cuando se trata de residuos y subproductos altamente compactados.

El Complejo Ambiental de Arico concentra diversas actividades vinculadas a la gestión de residuos. En episodios como el ocurrido, el carácter compacto de los materiales -especialmente cartón y plásticos empacados- dificulta la penetración del agua y prolonga los tiempos de extinción, por lo que los equipos suelen optar por confinar y controlar la combustión hasta su apagado seguro bajo supervisión.