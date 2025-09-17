Asaltó a una anciana de 74 años en el portal, pero no esperaba la reacción de un vecino

La Policía Nacional arrestó el 9 de septiembre a un hombre de 58 años, con antecedentes, como presunto autor de un robo con violencia cometido el 25 de agosto en el portal de una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria. La víctima, de 74 años, sufrió heridas y tuvo que guardar cama varios días, según informó la Jefatura Superior de Policía de Canarias.

La investigación se inició tras el asalto, ocurrido cuando la mujer accedía al portal de su domicilio. Un individuo entró tras ella y, de forma brusca, trató de arrebatarle el bolso. La víctima cayó de espaldas al suelo y, pese a ello, el agresor continuó tirando del bolso y llegó a arrastrarla varios metros. La intervención de un vecino que salía del ascensor hizo que el atacante huyera.

El portal contaba con cámaras de seguridad cuyas imágenes fueron entregadas a los agentes. Con ese material y el reconocimiento fotográfico de un testigo, la Policía identificó al presunto autor.

El sospechoso fue localizado y detenido el 9 de septiembre en una calle de la capital grancanaria. En el momento del arresto portaba varios objetos presuntamente procedentes de un hurto. Tras las diligencias policiales, quedó a disposición de la autoridad judicial competente.