El juzgado deja en libertad al joven magrebí acusado de quemar a una menor en Gran Canaria

El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia ha revocado este martes la prisión provisional que pesaba desde el 21 de julio sobre el joven magrebí de 20 años detenido por su implicación en las quemaduras sufridas el día 16 de ese mes por una menor española tutelada de 17 años en el barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria.



Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la autoridad judicial acuerda su libertad provisional, mantiene su condición de investigado y fija nuevas medidas cautelares mientras avanzan las pesquisas.

El auto judicial impone al investigado la obligación de comparecer “apud acta” semanalmente ante el Juzgado y la prohibición de salir de la isla de Gran Canaria. Estas medidas se adoptan en sustitución de la prisión provisional acordada el 21 de julio, y permanecerán vigentes mientras continúe la instrucción.

De acuerdo con el TSJC, la declaración de la menor, ya recuperada en parte de sus heridas, pudo tomarse ante agentes de la Policía Nacional y coincide con el relato del joven. Ambos apuntan a un incendio fortuito como origen de los hechos ocurridos el 16 de julio en La Isleta.



