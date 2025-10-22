Así fue el ataque que acabó con la vida Millu, la gata más querida de Gran Canaria

La tranquilidad habitual de un residencial en el barrio de Mogán, en Gran Canaria, se rompió a finales de agosto. Millu, una gata veterana de la colonia felina que los vecinos habían cuidado durante años, perdió la vida tras recibir un golpe en la cabeza con un manojo de llaves. Según ha informado la Guardia Civil, detrás de este ataque se encuentra un hombre que ya ha sido detenido por presunto delito contra los animales.

La investigación se inció después de que un residente denunciara lo ocurrido. El equipo del SEPRONA, con sede en Vecindario, revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad del complejo. En las imágenes, se observa al sospechoso acercarse a Millu con las llaves en la mano. Antes de propiar el golpe, se gira, tal vez para asegurarse de que nadie lo está mirando, y luego lanza un impacto que la causa una hemorragia mortal.

Durante casi un minuto, las imágenes muestran el sufrimiento de Milñu, mientras su agresor permanece inmóvil, observando sin intervenir. Esa frialdad quedó grabada con claridad en el vídeo que ayudó a los agentes a reconstruir toda la secuencia.

Las diligencias han sido enviadas al juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana y a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas, junto con todas las pruebas recopiladas durante la investigación.

La noticia ha causado una profunda indignación entre los vecinos de Mogán. Millu era una presencia constante, una gata confiada que se dejaba acariciar y rondaba los portales en busca de cariño.