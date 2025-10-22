Un control de tráfico en Tenerife se complica cuando los agentes descubren lo que escondía una furgoneta sin seguro y con ITV caducada

Un control de tráfico en la autopista del sur de Tenerife terminó con la incautación de uno de los mayores alijos de hachís detectados recientemente en la isla. Los agentes de la Guardia Civil de Granadilla de Abona detuvieron a dos personas después de encontrar 375 kilos de esta sustancia en el interior de una furgoneta que circulaba sin seguro y con la ITV caducada.

La intervención se produjo durante un servicio de vigilancia vial cuando los guardias civiles observaron que un vehículo tipo furgón incumplía varias normas de circulación. Al darle el alto en la TF-1, el conductor, de 35 años, y su acompañante, una joven de 24, reaccionaron con una evidente actitud de nerviosismo que despertó las sospechas de los agentes.

Tras realizar una inspección del vehículo, los efectivos localizaron en el compartimento de carga numerosas cajas de cartón. Al abrirlas, comprobaron que contenían tabletas de hachís cuidadosamente empaquetadas.

El vehículo fue intervenido y sus dos ocupantes quedaron detenidos por un presunto delito de tráfico de drogas. La sustancia incautada fue trasladada a dependencias policiales para su análisis y custodia.

Fuentes de la Benemérita explican que la actuación se integra dentro de los dispositivos habituales de control que lleva a cabo la Agrupación de Tráfico con el propósito de garantizar la seguridad vial y detectar posibles actividades ilícitas.