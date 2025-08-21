Desarticulada en Tenerife una red de trata que trasladaba a mujeres desde Venezuela para explotarlas sexualmente

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de la inmigración ilegal y prostitución coactiva que operaba en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz.La red, dirigida presuntamente por tres mujeres, captaba a víctimas en situación de vulnerabilidad en Venezuela y las trasladaba a España para lucrarse, según informó el cuerpo en una nota.

La investigación se abrió en enero y culminó tras un dispositivo desarrollado en julio, cuando los agentes detectaron que una de las investigadas intentaba abandonar el país desde el aeropuerto de Tenerife Sur. Fue detenida en ese momento. Las otras dos sospechosas, que habían huido a la Península, fueron localizadas y arrestadas en la provincia de Segovia.

Para cerrar la operación, los investigadores practicaron entradas y registros en dos domicilios: uno en Puerto de la Cruz, donde presuntamente se ejercía la prostitución, y otro en Segovia. En la vivienda de Tenerife se intervino material informático y documentación vinculada a la causa, indicaron las mismas fuentes. En el inmueble de Segovia se procedió a la detención de dos de las investigadas.

Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó prisión provisional para dos de las mujeres detenidas, mientras que la tercera quedó en libertad con cargos.