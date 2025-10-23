Detenido en Santa Cruz de Tenerife un hombre de 35 años por agredir a su pareja al negarse a tener relaciones sexuales

En la madrugada de este jueves, la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife arrestó a un hombre de 35 años por una supuesta agresión a su pareja en el área de García Escámez. Todo comenzó cuando una mujer de 23 años llamó pidiendo ayuda, denunciando lo que parecía ser un caso de violencia de género.

El incidente tuvo lugar alrededor de las dos de la mañana, cuando una patrulla se dirigió a un apartamento en ese barrio tras recibir el aviso. Según contó la víctima, su pareja llegó tarde a casa y, aparentemente, bajo los efectos del alcohol, intentó tener relaciones sexuales, algo a lo que ella se opuso rotundamente. Acto seguido, y siempre según su versión, empezaron los forcejeos y los golpes, lo que la llevó a pedir auxilio.

Fuentes del ayuntamiento comentan que no es la primera vez que ocurren incidentes parecidos en ese domicilio, algo que tendrá que confirmarse en los tribunales. La joven, visiblemente alterada tras la agresión, fue informada de sus derechos y de los recursos disponibles. Además, los agentes la escoltaron a un centro de salud para que la examinaran y recogieran los informes necesarios para la denuncia.

Al mismo tiempo, otra unidad localizó al presunto agresor en el mismo domicilio. El hombre estaba durmiendo en una habitación cuando lo identificaron y lo detuvieron. Después de llevarlo a la comisaría, quedó formalmente detenido, a la espera de ser presentado ante el juez.