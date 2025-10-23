Un turista devuelve piedras volcánicas robadas en España tras sufrir una tragedia personal: “Están malditas”

Un gesto de arrepentimiento y respeto hacia la naturaleza lanzaroteña ha captado la atención de las autoridades medioambientales. Un turista ha devuelto piedras volcánicas que había sustraído del Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote, acompañadas de una emotiva carta manuscrita en la que confiesa sentirse perseguido por la mala fortuna desde que las extrajo.

El visitante explicó que su decisión se basa en una convicción espiritual profunda, y que cree que las rocas están “malditas” por haber sido arrancadas de su entorno natural. La dirección del parque aprovechó el gesto para reafirmar el valor intrínseco de cada elemento natural, recordando que no son simples recuerdos turísticos, sino parte de un ecosistema frágil y protegido.

Las autoridades subrayaron que extraer materiales de espacios naturales como Timanfaya no solo es una infracción administrativa, sino que puede acarrear multas de hasta 3.000 euros y provocar daños irreversibles en el equilibrio ecológico del archipiélago canario.

“Cada piedra cuenta una historia geológica que merece ser protegida”, señalaron desde el parque. La devolución voluntaria ha sido considerada un ejemplo inspirador de responsabilidad ambiental, y evidencia una creciente concienciación sobre la conservación entre los visitantes.

Los especialistas medioambientales insisten en que la preservación de los espacios naturales es una tarea compartida entre instituciones y ciudadanos. Este episodio refuerza el mensaje de que la naturaleza no es un souvenir, sino un legado que exige respeto, cuidado y protección absoluta.