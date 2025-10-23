Clavijo celebra que el Supremo respalde a Canarias y evidencie la falta de respuesta del Estado ante los menores migrantes

Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno canario, expresó este jueves que la reciente resolución del Tribunal Supremo sobre los jóvenes migrantes solicitantes de asilo confirma "lo justificado de nuestra postura y el desamparo" al que el Gobierno central "ha relegado a las islas". Dada la importancia de este tema, el dirigente regional ha solicitado su propia comparecencia ante el Parlamento de Canarias para discutirlo a fondo.

"Ignoro cuántas resoluciones más tendrán que emitirse para que cese la violación de los derechos de estos menores, la situación de hacinamiento y las dificultades para acceder a servicios por encontrarse en la red de protección internacional", declaró Clavijo en comentarios transmitidos esta tarde a los medios.

Específicamente, el Tribunal Supremo determinó este jueves exigir al Estado que, en un plazo "inaplazable" de quince días, acate la resolución emitida en marzo, la cual le ordenaba asegurar el acceso y la permanencia en el sistema de acogida a alrededor de mil menores extranjeros no acompañados que buscan asilo en Canarias.

"Una vez más, la resolución del Supremo viene a validar nuestra razón y el abandono al que el gobierno central ha sometido a Canarias, así como a sus niños y niñas", añadió Clavijo, quien lamentó desconocer, además, "cuántas veces más el Estado va a dejar de lado a Canarias, a los menores, transgrediendo derechos fundamentales".