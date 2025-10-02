Fallece un hombre de 64 años tras caer por un terraplén con su vehículo en Tenerife

Un hombre, de 64 años, ha fallecido este jueves tras producirse una salida de vía de su vehículo en la carretera TF-82, en el municipio de Adeje (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

La sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando la salida de vía de un vehículo y su posterior caída por un terraplén en el lugar mencionado, por lo que el Cecoes activó los recursos de emergencia para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los Bomberos de Tenerife comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas. Por su parte, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario y de Atención Primaria en la zona continuaron con las maniobras de reanimación avanzadas, que no dieron resultado y confirmaron el fallecimiento del afectado.

La Guardia Civil se encargó de las diligencias. Mientras, la Policía Local y Carreteras colaboraron con los recursos de emergencia.