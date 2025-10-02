La Guardia Civil descubre una impactante irregularidad en un local de alimentación de Gran Canaria

La Guardia Civil ha intervenido en un comercio de alimentación de Las Palmas de Gran Canaria tras detectar de nuevo artículos caducados y en mal estado a la venta. La actuación se saldó con el precinto de 575 productos y la comunicación de los hechos al Área de Salud Pública del Gobierno de Canarias para que valore medidas adicionales.

La intervención partió de un aviso de colaboración ciudadana que alertaba sobre la presencia de alimentos fuera de fecha en el establecimiento. Agentes de la Patrulla Fiscal y de Fronteras de Santa María de Guía realizaron una inspección para verificar el cumplimiento de la normativa. Durante la visita comprobaron que el local reincidía en la misma práctica, con artículos listos para su comercialización que podrían suponer un grave riesgo para quienes los adquirieran.

Entre los productos precintados figuraban legumbres, especias, botes de soja, pastas, frutos secos, conservas, batidos, snacks, galletas, pescado y marisco. Además del estado de los alimentos, los agentes detectaron artículos sin etiquetado en castellano, lo que dificulta al consumidor conocer la fecha de caducidad, la composición o las posibles alergias. El conjunto de irregularidades motivó el inmovilizado inmediato del género afectado.