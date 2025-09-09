Acceso

Fallece una mujer en La Palma después de que su madre presuntamente le hiciera inhalar gases

La madre de la víctima se encuentra hospitalizada

Breña Alta
Fallece una mujer en La Palma después de que su madre presuntamente le hiciera inhalar gases
Jorge Siverio
Una mujer de 32 años ha fallecido en la madrugada de este martes en Breña Alta (La Palma) por una inhalación de gases en su viviendaoriginada, presuntamente, por su madre.

La oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) detalla que se han abierto diligencias previas por un presunto delito de homicidio.

La madre de la víctima se encuentra hospitalizada porque supuestamente intentó quitarse la vida inhalando gases tóxicos.

