La Justicia frena in extremis el desahucio de la familia con seis hijos en Gran Canaria y abre la puerta a una solución definitiva

La Plaza Número 6 del Tribunal de Instancia de Telde ha decidido suspender el desahucio que este miércoles iba a afectar a la familia de Moisés Macías en Ingenio (Gran Canaria), un hogar con varios menores que llevaba días pendiente de una orden que podía dejarles sin techo y que ahora queda en pausa mientras se busca una salida estable. La decisión responde a la petición de su defensa y se adopta dentro de un procedimiento de ejecución hipotecaria que se arrastra desde 2019.

El juzgado ha solicitado a Visocan que, en un plazo de cinco días, detalle el estado de las gestiones para reubicar al matrimonio y a sus hijos y concrete el tiempo necesario para asegurar una vivienda alternativa. Según fuentes del entorno del caso, la situación de vulnerabilidad de la familia había acelerado la necesidad de una respuesta, ya que los últimos intentos de mediación no habían logrado cerrar una opción clara.

Al mismo tiempo, la propiedad del inmueble debe comunicar si está dispuesta a estudiar un alquiler social que permita a los afectados permanecer en la casa mientras se completa el proceso. Esta vía se ha movido en paralelo en las últimas semanas, aunque sin un compromiso firme por parte de la titularidad, lo que había incrementado la inquietud ante la inminencia del lanzamiento.

Una vez que el tribunal reciba ambas respuestas valorará si fija una nueva fecha para ejecutar el desahucio o si respalda la alternativa que garantice una mayor estabilidad a la familia. Esa decisión marcará el rumbo de un expediente que ha pasado por varias suspensiones recientes y que ha mantenido a los Macías en una situación de incertidumbre constante. Por ahora, la paralización concede un respiro y abre una ventana para cerrar un acuerdo que evite que el conflicto vuelva a activarse de inmediato.