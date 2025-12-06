Ataca con un cuchillo a su vecina en Gran Canaria y después reconoce "para que muera yo, muerta ella"

La Guardia Civil ha arrestado en Vecindario, en el municipio grancanario de Santa Lucía de Tirajana, a una mujer de 28 años acusada de un delito de lesiones con arma blanca, después de que presuntamente apuñalara el 24 de noviembre a otra persona en La Aldea de San Nicolás con la que mantenía un enfrentamiento previo de carácter personal.

Según ha informado el instituto armado, la actuación se inició cuando agentes del Puesto Principal de Vecindario recibieron un aviso de la Central Operativa de Servicios sobre un turismo que había abandonado el lugar de una agresión con cuchillo ocurrida en el citado municipio del oeste de la isla, lo que activó de inmediato el protocolo de búsqueda.

La persona agredida sufrió varias heridas punzantes en la zona de la cabeza y en el glúteo, lesiones catalogadas como graves por los servicios sanitarios que la atendieron. Tras el ataque, la víctima tuvo que ser estabilizada y trasladada a un centro hospitalario, mientras los guardias civiles recababan información para identificar a la presunta autora y localizar el vehículo implicado en la huida.

Gracias a las primeras averiguaciones, los investigadores consiguieron situar el domicilio de la propietaria del coche señalado por los testigos en una calle de Vecindario. A partir de ese dato se organizó un dispositivo en el entorno de la vivienda, con patrullas desplegadas en las inmediaciones y controles discretos, hasta confirmar el lugar exacto de residencia.

En ese contexto, la mujer apareció en el inmueble y admitió ser la dueña del turismo, que se encontraba estacionado en el garaje comunitario. Poco después manifestó su intención de entregarse de forma voluntaria, ya que, según explicó a los agentes, había recibido una llamada relacionada con los hechos ocurridos en La Aldea y sabía que estaba siendo buscada por la Guardia Civil.

La detenida, que se encontraba en un aparente estado de arrepentimiento, relató a los guardias que se desplazó hasta el municipio aldeano para afrontar un conflicto personal derivado de amenazas previas. Durante el encuentro, siempre según su versión, se produjo una fuerte discusión que habría terminado en un enfrentamiento físico en el que, alegando legítima defensa, dijo haber arrebatado un cuchillo a la otra persona y asestado posteriormente las puñaladas.

En su declaración inicial ante los agentes, la mujer reconoció además haber pronunciado la frase “para que muera yo, muerta ella”, expresión que, de acuerdo con la investigación, encuadra el contexto de tensión extrema en el que se produjo la agresión y que será valorada por la autoridad judicial durante la instrucción de la causa.

Tras su arresto, la sospechosa fue trasladada a las dependencias del acuartelamiento de Vecindario, donde se completó la toma de manifestación y el resto de actuaciones policiales. Las diligencias se han remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana, órgano que asumirá la tramitación del procedimiento y la adopción de las medidas que estime oportunas mientras continúa la investigación sobre lo sucedido en La Aldea de San Nicolás.