El mirador que desafía el vértigo y en el que sentirás que caminas por el cielo

Si buscas adrenalina con vistas al Atlántico, el municipio gomero de Agulo guarda un secreto bien conocido por los amantes de los miradores: el Mirador de Abrante, una estructura inaugurada en 2014 que se asoma al vacío con una pasarela acristalada suspendida sobre uno de los valles más escénicos de La Gomera, a tiro de piedra del Parque Nacional de Garajonay (Patrimonio de la Humanidad y Reserva de la Biosfera). El resultado es un “paseo por el cielo” con panorámicas al pueblo de Agulo y, en los días despejados, al Teide en la vecina Tenerife.

Un balcón colgante para sentir el vacío

El Mirador de Abrante se ubica a 620 metros sobre el nivel del mar y su seña de identidad es una pasarela voladiza de siete metros completamente transparente. La sensación de caminar sobre el paisaje -con barrancos y terrazas agrícolas a los pies- lo ha convertido en parada obligada para viajeros que exploran la isla por carretera.

Postales de Agulo y el Teide

Desde la plataforma, el visitante obtiene una vista cenital de Agulo, uno de los pueblos más pintorescos de La Gomera, y de sus barrios cercanos. Cuando el horizonte lo permite, el Teide irrumpe al fondo y regala una de las imágenes más buscadas por fotógrafos y curiosos.

Todo, bajo una leyenda

La toponimia trae consigo un relato popular: Abrante sería el nombre de una joven que, rota por la pérdida de su amado, encontró en esta verticalidad la única forma de “reunirse” con él. La historia, transmitida de generación en generación, añade un punto de mito y memoria oral al atractivo del enclave.

Comer mirando al abismo

Dentro de la estructura acristalada, un restaurante panorámico permite hacer una pausa y probar sabores canarios —mojos, quesos, pescados— con una pared de vidrio como telón de fondo. Un maridaje literal entre gastronomía y geografía.

La ruta de miradores de Canarias

El Mirador de Abrante es parte de una red de más de 80 miradores repartidos por las islas. La proximidad entre ellos favorece diseñar excursiones en coche que combinan costa, cumbres y calderas, ofreciendo una lectura aérea del origen volcánico del archipiélago.