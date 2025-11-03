Lo que ocultaba un almacén de Lanzarote con vínculos en Marruecos ha terminado en una operación policial histórica

La Policía Nacional ha detenido a ocho personas y ha intervenido 605 kilos de polen de hachís en una operación que golpea a una organización asentada en Lanzarote y conectada con rutas marítimas desde Marruecos. El valor de la droga supera el millón de euros y el juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife ha decretado prisión para todos los arrestados.

La investigación arrancó en febrero de 2025 tras una denuncia remitida de forma anónima a través de la web de la Policía Nacional. El aviso señalaba una vivienda en Tías donde presuntamente se distribuían cantidades relevantes de hachís con destino a distintos puntos del Archipiélago. Con esa base, el Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Arrecife verificó los movimientos, identificó a los integrantes de la red, asignó roles y fijó los domicilios que frecuentaban.

Desmantelada en Canarias una red que introducía hachís desde Marruecos por mar Europa Press

Los investigadores acreditaron que la mercancía viajaba desde la costa marroquí en embarcaciones tipo zodiac. Parte se quedaba en Lanzarote y el resto se enviaba a Gran Canaria y Tenerife mediante una estructura de transporte discreta que combinaba pisos francos y un almacén de apoyo.

El dispositivo culminó con registros en seis viviendas y un almacén situados en Arrecife, Tías y Playa Honda. Dentro del depósito apareció un vehículo de alquiler con 15 fardos que sumaban 575 kilos de polen de hachís. En las viviendas se localizaron otros 30 kilos de la misma sustancia y 75.000 euros en efectivo. En una de esas casas, ocupada en Playa Honda, los agentes arrestaron además a los patrones de la zodiac utilizada para el traslado del estupefaciente desde Marruecos.

Todos han ingresado en prisión por orden del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife. Por otra parte, la Policía da por desmantelada una estructura criminal que operaba desde Lanzarote y abastecía a otras islas mediante envíos fraccionados.