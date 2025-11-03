Detenido en Tenerife un fugitivo reclamado por Bélgica por trata de seres humanos

La Policía Nacional arrestó en el núcleo costero de Los Abrigos, en Tenerife, un ciudadano buscado de forma internacional por las autoridades belgas por su presunta implicación en delitos de trata de seres humanos y pertenencia a grupo criminal, hechos por los que se enfrenta a una pena que podría alcanzar los veinte años de cárcel.

El dispositivo se activó tras la recepción el 13 de octubre de 2025 de una solicitud de localización y detención urgente, lo que llevó a los investigadores a rastrear varios domicilios vinculados al sospechoso en el sur de la isla. La búsqueda se centró en el municipio de Granadilla de Abona, más concretamento en el núcleo de Los Abrigos, donde se detectó un vehículo con matrícula extranjera asociado al investigado. Una vez verificada la identidad, los agentes practicaron la detención sin incidentes y trasladaron al arrestado a disposición de la autoridad judicial competente.

Fuentes policiales señalan que la colaboración ciudadana resulta decisiva en la localización de personas en busca y captura, especialmente en investigaciones con ramificaciones transnacionales.

Cualquier persona que disponga de información útil puede remitirla de manera confidencial a través de la web oficial de la Policía Nacional en el apartado "colabora", "buscados", o mediante el correo losmasbuscados@policia.es.