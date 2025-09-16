Muere un hombre de 56 años al precipitarse con una retroexcavadora en Gran Canaria

Un hombre de 56 años falleció ayer lunes tras precipitarse con una retroexcavadora en la calle Diseminado de Montaña Las Palmas, en el municipio de Telde, según informó el CECOES 1-1-2 del Gobierno de Canarias. El aviso se recibió a las 14:37 horas, cuando se alertó de que la máquina había caído desde la carretera de Valsequillo hacia la zona de Hoya Manrique, con el conductor en su interior.

Hasta el lugar se desplazaron Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, que accedieron hasta el vehículo siniestrado y rescataron al afectado para que pudiera recibir asistencia. El equipo sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) lo valoró en el punto, pero solo pudo confirmar su fallecimiento al presentar lesiones incompatibles con la vida.

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) que acudió a la zona no llegó a intervenir en el rescate y se retiró posteriormente.

En el operativo participaron, además, Policía Nacional y Policía Local, que colaboraron con los servicios de emergencia y realizaron las diligencias oportunas para esclarecer las circunstancias del accidente.