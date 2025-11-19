Muere un hombre en aguas de Gran Canaria y la forma en la que fue encontrado abre interrogantes

Los servicios de emergencias han rescatado a primera hora de este miércoles el cuerpo sin vida de un hombre de unos 50 años que apareció flotando boca abajo en aguas próximas a la Playa de Botija, en el municipio de Gáldar, en el norte de Gran Canaria.

Según detalló el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112, una llamada alertó sobre la caída al mar de un varón en ese punto del litoral. A partir de ese aviso se desplazaron hasta el lugar agentes de la Guardia Civil y efectivos de la Policía Local, que coordinaron las primeras actuaciones sobre el terreno.

La Guardia Civil activó al helicóptero del cuerpo y al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, cuyos especialistas se encargaron de localizar el cadáver en el mar, recuperar al fallecido y trasladarlo posteriormente hasta el puerto de Agaete. El operativo se mantuvo en esa instalación portuaria a la espera de la llegada de la autoridad judicial, responsable de ordenar el levantamiento del cuerpo.

En paralelo, bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se sumaron al dispositivo en la zona costera para apoyar las labores de seguridad y búsqueda. Asimismo, una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario permaneció en el lugar preparada para intervenir, aunque únicamente pudo confirmar la ausencia de signos de vida.

Por el momento no han trascendido más datos sobre la identidad del hombre ni sobre las circunstancias concretas en las que se produjo la caída al mar en la costa de Gáldar.