Un nuevo cayuco llega este lunes a Canarias con 235 inmigrantes, 22 de ellos menores

Salvamento Marítimo ha vuelto a interceptar otro cayuco este lunes con 235 inmigrantes de origen subsahariano -149 hombres, 64 mujeres y 22 menores- cuando navegaba a unas siete millas al suroeste de La Restinga (El Hierro).

La Guardia Civil dio el aviso tras detectar un eco de radar compatible con una embarcación irregular en las inmediaciones de la isla. Activada de inmediato, la Salvamar Navia localizó el cayuco y evaluó la situación en el mar. Las condiciones de la mar y el elevado número de personas a bordo impidieron un remolque seguro, por lo que se despachó como refuerzo la Salvamar Nipha para asegurar la maniobra de acompañamiento hasta puerto.

Durante la operación se valoró el estado de salud de los ocupantes. Uno de los inmigrantes presentaba un cuadro de salud delicado, lo que llevó a contemplar la movilización de un helicóptero de rescate, si bien finalmente no fue necesario, de acuerdo con las mismas fuentes.

Ambas unidades de Salvamento arribaron al Muelle de La Restinga en torno a las 09:30 horas. En el muelle, los 235 ocupantes fueron atendidos por el dispositivo sanitario habitual en estos casos -personal sanitario, Cruz Roja y fuerzas de seguridad- para las primeras valoraciones médicas, hidratación y tramitación de los protocolos correspondientes.

Fuentes de Salvamento subrayan que la coordinación entre Guardia Civil y medios marítimos permitió una intervención rápida y segura pese a la complejidad del operativo por la sobrecarga de la embarcación.