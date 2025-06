Estos son los brutales sitios de Cantabria que sirven brunchs con vistas al mar

El "brunch", esa mezcla perfecta entre desayuno y comida, se ha convertido en el plan estrella para los días de relax y más en verano, cuando no hay que madrugar y desayunar tarde se convierte en todo un lujo. Esa hora entre las doce y la una de la tarde, cuando el cuerpo pide algo más que un café pero aún no es hora de comer, es el momento ideal para disfrutar de esta propuesta gastronómica que cada vez gana más adeptos. En Cantabria, además de sabores, el "brunch" viene con vistas al mar, y hoy te descubrimos dos opciones que no te dejarán indiferente.

El Castillo de Los Locos, en Suances, es uno de esos lugares que enamoran a primera vista. Situado sobre un acantilado con vistas espectaculares, ofrece dos propuestas de "brunch" para todos los gustos. Por un lado, el Brunch Los Locos, con tostas de salmón, huevo poché, aguacate y salsa holandesa, o jamón con tomate, acompañado de café, zumo natural, croissant, yogur, cereales, fruta y quesos. Por otro, el Brunch Dogtown, con huevos fritos, bacon, patatas, beans Heinz, tortitas con sirope y los mismos acompañamientos. Un plan perfecto para regalar o para darse un capricho.

Otra opción que no puedes perderte es el restaurante Avril en la Ría, en Mogro. Aquí el "brunch" no solo es una experiencia gastronómica, sino también una forma de disfrutar de la ría en un ambiente relajado. Además, ofrecen servicio a domicilio en Santander y Torrelavega, ideal para esos domingos perezosos. Su carta incluye clásicos como los huevos benedictinos, tostadas con aguacate y salmón, arepas de pollo mechado, pancakes de chocolate o la famosa tarta Red Velvet, todo acompañado de cafés, zumos y jugos. Los precios oscilan entre los 18 y 25 euros por persona, una inversión que vale la pena.

Si buscas una forma especial de empezar el día en Cantabria, estos dos lugares son una apuesta segura. Vistas, sabor y relax se unen en una experiencia que hará que tus mañanas sean inolvidables. ¿Te lo vas a perder?