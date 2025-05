Los padres de uno de los cuatro jóvenes fallecidos en un accidente en Cantabria registran mañana 54.000 firmas

Los padres de uno de los cuatro jóvenes madrileños fallecidos el pasado mes de marzo en un accidente de tráfico en la vertiente cántabra del puerto de Lunada han recogido más de 54.000 firmas para pedir que se instalen quitamiedos en esta carretera, rúbricas que registrarán en el Gobierno regional este martes, 27 de mayo, cuando también se reunirán con el consejero de Fomento, Roberto Media, para abordar con él esta solicitud.

"De esta reunión espero algo más que palabras. Quiero un compromiso real, escrito y público de que se tomarán medidas inmediatas para reparar el puerto de Lunada", ha manifestado Sonia García, madre de Izan, una de las víctimas mortales del siniestro, que había venido de Madrid a Cantabria junto a otros amigos para celebrar su 21 cumpleaños en una cabaña de San Roque de Riomiera.

En total, se desplazaron desde la capital ocho chicos en dos coches, uno de los cuales se salió en la noche del 15 de marzo de la vía cuando circulaba por la carretera autonómica CA-643, en la parte cántabra del puerto de Lunada, cerca del límite con Burgos, y se despeñó por una ladera de unos 400 metros, falleciendo sus cuatro ocupantes, dos chicas y dos chicos, de 20 y 21 años, cuando apenas faltaban 15 minutos para llegar a la casa rural.

Casi dos meses después del accidente, el 7 de mayo, la madre de Izan inició una recogida de firmas en la plataforma change.org, impulsada también por el padre de este chico, Félix Moreno, y en la que además de la colocación de guardarraíles piden que esta carretera "tan peligrosa esté mejor señalizada, se cierre en caso de climatología adversa y pase a ser de una sola dirección".

55.000 firmas en veinte días

En apenas veinte días ha logrado cerca de 55.000 rúbricas (que registrarán este martes a partir de las 12.30 horas en la Consejería) para urgir la instalación de quitamiedos en esta vía, donde además de perder la vida su hijo y tres amigos -Ana y Afra y Juan Ramón- se han producido más siniestros con víctimas y los vecinos llevan "años" pidiendo medidas de protección: "Actúen ya, no más muertes evitables, por favor", ruegan en su petición, convencidos de que las de estos cuatro jóvenes se podrían "haber evitado".

Los padres de Izan están "destrozados. Nadie te prepara para despedirte de tu hijo pensando que volverá en unos días y que en una llamada te maten en vida diciéndote que no lo vas a volver a ver. Nadie te quita la rabia de pensar que murió porque donde debería haber un guardarraíl no hay ninguna protección". "El Gobierno de Cantabria se comprometió a instalarlos, pero no cumplió. Si esto se hubiera hecho antes, seguramente mi hijo estaría vivo. Sus amigos, todos de 20 y 21 años y con toda la vida por delante, también", reflexionan.

A su juicio, "lo que ocurrió no puede quedar en el olvido ni repetirse", y por eso esperan que del encuentro con Media "salga una actuación concreta: un plan con fechas, responsables y recursos asignados. La vida de mi hijo y sus amigos merece justicia", indican a través de un comunicado remitido por change.org, plataforma en la que preguntan: "¿Cuántas personas más tienen que morir en ese punto de la carretera para que ustedes reaccionen?"

Los progenitores de Izan, acompañados de otros familiares, atenderán a los medios de comunicación a las 12.30 horas en la Rampa de Sotileza, junto a la Consejería Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente y antes de registrar las firmas. Por la tarde se reunirán con su titular.