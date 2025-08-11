Se cae el techo de una de las zonas del Hospital de Albacete: "Cuarto incidente en año y medio"

Los sindicatos SATSE, USICAM, CCOO, USAE, CSIF y CESM, miembros de la Junta de Personal del Área de Salud de Albacete, han expresado su profunda preocupación y malestar tras el desplome del techo en la zona de estar del quirófano del Hospital de Albacete. Este es el cuarto incidente similar ocurrido en el último año y medio.

En el momento del suceso, el personal de enfermería se encontraba realizando su jornada laboral y, gracias a una rápida reacción tras escuchar un crujido en la estructura, pudieron abandonar la zona antes del derrumbe, evitando daños personales graves.

Los sindicatos recuerdan que la seguridad laboral y el mantenimiento adecuado de las infraestructuras son responsabilidades fundamentales de la administración, y que no se puede poner en riesgo la integridad física ni de los profesionales ni de los usuarios.

Por ello, han anunciado que solicitarán una valoración técnica inmediata para esclarecer las causas del incidente y evitar futuras situaciones similares.