Tres niños, hospitalizados tras quedar atrapados en un incendio en su casa en Albatana (Albacete)

Tres menores de 7, 13 y 14 años han tenido que ser hospitalizados este sábado tras quedarse atrapados en un incendio en una casa de la localidad de Albatana (Albacete).

Según ha informado a EFE el 112, el incendio se ha producido en una casa ubicada en la calle Mayor del municipio albaceteño y los servicios de emergencia han recibido un aviso sobre las 10:00 horas de este sábado, porque los menores habían quedado atrapados.

Tras la intervención de la Guardia Civil y los bomberos de Hellín, que ya han dado por extinguido el incendio, los menores han sido liberados, pero han tenido que ser trasladados al hospital.

Una chica de 7 años y un chico de 14 años han sido trasladados, en UVI, al hospital de Hellín (Albacete), mientras que el tercer afectado, un chico de 13 años, ha tenido que ser llevado en helicóptero medicalizado, al Hospital de La Fe, en Valencia.