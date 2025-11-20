Castilla-La Mancha invertirá 4.069 millones en Sanidad en 2026: la mayor partida del presupuesto

El Gobierno de Castilla-La Mancha invertirá el próximo año 4.069,50 millones de euros en Sanidad, el 40 por ciento del total. De esta cantidad, el 96,39 por ciento corresponden al Servicio de Salud, cifras que reafirman que la salud y la asistencia sanitaria constituyen la principal partida de gasto.

Así lo avanzó este jueves el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, en la Comisión de Presupuestos para 2026, quien subrayó que el presupuesto de la Consejería de Sanidad, sin el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), tiene una previsión de incremento por encima del 5 por ciento hasta alcanzar los 146,8 millones de euros.

Según explicó la Junta en un comunicado, si se tiene en cuenta el presupuesto total destinado a gasto de carácter sanitario, este gasto por persona protegida se ampliaría hasta los 2.044,23 euros, lo que supone superar una significativa cuantía de inversión, con un incremento en 130,95 euros por persona respecto a 2025.

Con este presupuesto, la inversión cada día en materia de Sanidad en Castilla-La Mancha será de 11,1 millones de euros, un 70 por ciento más de lo que se invertía en 2015, con la llegada al Gobierno regional de Emiliano García-Page.

Programas presupuestarios

De los programas presupuestarios, destaca el incremento hasta los 98,6 millones de euros los créditos correspondientes a la Dirección General de Salud Pública, siendo el de Epidemiología y Promoción de la Salud el más destacado, ya que más de 38,1 millones están destinados para la adquisición de vacunas.

La Dirección General de Planificación, Ordenación, Inspección Sanitaria y Farmacia tendrá como una de sus líneas prioritarias de actuación el impulso del nuevo Plan de Salud, con una mirada ya en el horizonte 2026-2030.

También se impulsará, junto al Sescam, la Estrategia regional de Salud Comunitaria, poniendo énfasis en que en la salud y el bienestar individual y colectivo es labor relevante de múltiples actores sociales, más allá del propio sistema sanitario.

La Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria verá también incrementado su presupuesto por encima del 10 por ciento, con cerca de 27 millones de euros de los cuales, 16 millones de euros van a la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha.

Además, se está impulsando un innovador programa que pretende actualizar los modelos y canales para la participación de la población en los ámbitos de la salud y de la sanidad, que, a través del programa de Salud y Sociedad, orientará sobre nuevos canales, modelos y actores relevantes adecuados a la sociedad actual.

Otros proyectos

En lo que respecta al Sescam, en materia de infraestructuras, el consejero ha recordado que en la última década el Gobierno regional ha construido medio millón de metros cuadrados nuevos para la asistencia sanitaria de la población regional.

En este sentido, ha destacado la próxima conclusión del traslado al Hospital Universitario de Cuenca; la reciente puesta en funcionamiento del Edificio Polivalente del hospital de Albacete; las obras de conexión del Hospital Universitario de Guadalajara; y el avance final en las obras del nuevo Hospital de Puertollano y de Albacete.

En Atención Primaria, ha comentado, desde el año 2015 se han puesto en marcha 33 nuevos centros sanitarios y se han realizado obras en más de 200 consultorios locales, en especial colaboración con diputaciones como la de Cuenca y Guadalajara, con la que esta misma semana se ha renovado el convenio del que se van a beneficiar 38 nuevos municipios.

Fernández Sanz ha adelantado que en los próximos meses se pondrán en marcha los Centros de Salud de Alcoba de los Montes y Manzanares, en la provincia de Ciudad Real; Los Valles y Cabanillas del Campo en la provincia de Guadalajara; Bargas, en la provincia de Toledo; y el Centro de Salud Albacete 3.

Además, a lo largo del próximo año está previsto que se inicien las obras de los nuevos Centros de Salud de Carrión de Calatrava, Herencia, Ciudad Real 4, Horche, Cebolla, Consuegra, La Pueblanueva, Talayuelas y la ampliación y reforma del centro Cuenca 2.

En el ámbito asistencial, estará operativa la Estrategia de Trabajo en Red de especialidades clave que permitirá potenciar la eficiencia de respuesta y la equidad de esta en todos los centros del Sescam, aprovechando todo el talento y recursos disponibles e incrementando la eficiencia, la calidad y la seguridad en todos los procesos.

En materia de Recursos Humanos, el consejero ha destacado que este año 2026 se celebrarán los exámenes de la mayor Oferta de empleo público de la historia del Sescam con casi 5.400 plazas de 97 categorías distintas.