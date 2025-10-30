Cazado a 230km/h en una carretera de Ciudad Real: superaba en más de 100 el límite permitido

La Guardia Civil ha investigado a un conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial tras ser sorprendido cuando circulaba a una velocidad que superaba en más de 100 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida reglamentariamente el limite permitido.

Los hechos ocurrieron este lunes, 27 de octubre, a las 8.47 horas, cuando componentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Ciudad Real cuando realizaban un control de velocidad establecido en el kilómetro 8 de la autovía CM-45 (Ciudad Real-Almagro), sentido decreciente, en el término municipal de Miguelturra (Ciudad Real).

Durante el dispositivo, los agentes comprobaron que un turismo circulaba a 230 kilómetros por hora en una autovía con limitación genérica de velocidad a 120 km/h.

Al conducir un vehículo de motor superando la velocidad máxima permitida en ese tramo, el conductor ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de los de Ciudad Real.

Infracciones

Este mismo año, la Dirección General de Tráfico (DGT) lanzó una nueva campaña de vigilancia intensiva para garantizar que los conductores respeten los límites de velocidad, dentro de su estrategia para frenar la siniestralidad vial.

La campaña se desarrolla en toda España e incluye el uso de radares fijos, móviles, así como controles aéreos a través de los helicópteros de la DGT.

El exceso de velocidad continúa siendo uno de los principales factores de riesgo en los accidentes graves. Según la DGT, circular por encima de los límites establecidos no solo aumenta la probabilidad de sufrir un siniestro, sino que reduce considerablemente la capacidad de reacción ante imprevistos, lo que agrava el impacto.

Las sanciones por infringir los límites pueden alcanzar los 600 euros, además de la retirada de hasta seis puntos del carnet de conducir, en función de la gravedad de la infracción.