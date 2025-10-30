Page y el ministro Planas apuestan por una PAC que responda a los retos del sector agrario

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, han acordado este jueves la defensa de una Política Agraria Común (PAC) con fondos suficientes para hacer frente a los retos del sector agrario.

Esta ha sido una de las principales conclusiones a las que han llegado ambos dirigentes tras el encuentro que han mantenido esta misma mañana en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en Madrid, para abordar la propuesta de la Comisión Europea respecto a la futura PAC, dentro del Marco Financiero Plurianual 2028-2034, en la que también ha participado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural del Gobierno regional, Julián Martínez Lizán.

El presidente García-Page ha insistido nuevamente en la importancia del pacto en defensa de los intereses del campo ante las instituciones europeas, tras el planteamiento de la Unión Europea de aplicar el mayor recorte en la historia de la PAC, que podría suponer "un quebranto muy serio" a la cohesión, ha informado la Junta en un comunicado.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional considera que no es legítimo que el aumento del gasto en defensa se haga a costa de debilitar la agricultura europea, ya que eso supondría desproteger a la Unión en lo que más la ha identificado. Así, García-Page considera necesario mantener el bloque y el volumen global de fondos europeos, ya que lo contrario sería abrir la puerta a quienes quieren "aplicar la motosierra" a la PAC.

El ministro y el presidente han coincidido en la necesidad de defender una política agraria coherente con el mercado único europeo, con financiación comunitaria suficiente para responder a los retos del sector, especialmente en Castilla-La Mancha, que es la tercera en percepción de estos fondos, tras Andalucía y Castilla y León.

Planas ha trasladado a García-Page que esta "decepcionante propuesta de la Comisión Europea" es tremendamente compleja, que adolece de falta de información y en la que no queda reflejada la importancia del trabajo de agricultores y ganaderos, que llevan a cabo una actividad "estratégica y esencial" para el conjunto de la sociedad.

Sobre el sector vitivinícola y la sanidad animal

Dada la importancia del sector vitivinícola en Castilla-La Mancha, el ministro ha explicado al presidente autonómico que la prioridad de España es que la aplicación del paquete legislativo específico para el vino, que presentó la Comisión Europea este año, sea lo más rápida posible. Este acuerdo incluye recomendaciones para el futuro del sector y posibles medidas para su mejora a corto, medio y largo plazo.

Además, el ministro Planas ha señalado la apuesta firme del Gobierno por un regadío moderno y sostenible, imprescindible para la seguridad alimentaria y dotar de futuro al medio rural. En este sentido, ha detallado las inversiones del Ministerio en Castilla-La Mancha, en ejecución o planificadas hasta 2027, que suman 86,16 millones de euros.

Tras los últimos focos en España de distintas enfermedades como la lengua azul, influenza aviar o dermatosis nodular contagiosa, la sanidad animal ha sido otro de los asuntos tratados en la reunión entre Page y el ministro.

Planas ha destacado que el Ministerio trabaja con determinación para atajar y erradicar la lengua azul e influenza aviar aparecidos en la comunidad autónoma y ha valorado la excelente colaboración con los servicios veterinarios de Castilla-La Mancha para implantar las mejores medidas de lucha contra estas enfermedades.