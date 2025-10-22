Detenido un hombre por cultivar plantas de marihuana de dos metros y medio en Fuentesbuenas

Efectivos de la Guardia Ciivl de Tarancón han detenido a un varón de 35 años de edad como presunto autor de un delito contra la salud pública en la localidad de Fuentesbuenas, perteneciente al municipio Villas de La Ventosa, en la provincia de Cuenca.

La actuación, que se enmarca dentro los planes de prevención de delincuencia que la Guardia Civil de Cuenca lleva a cabo contra el cultivo y tráfico de estupefacientes, se inició durante el pasado mes de septiembre, cuando los agentes detectaron una plantación de marihuana en una vivienda ubicada en el casco urbano de Fuentesbuenas.

Tras las labores de vigilancia y gestiones que se llevaron a cabo, los agentes lograron identificar a un varón con antecedentes por hechos similares y domicilio en Torrejón de Ardoz (Madrid), quien hacía uso habitual de la propiedad donde se ubicaba la plantación, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil procedió al desmantelamiento de la plantación, en la que se localizaron diez plantas con una altura aproximada de dos metros y medio, alcanzado un peso de 23 kilogramos brutos. Las plantas se encontraban en su última fase de crecimiento y maduración, próximas a su recolección.

Por este motivo, el individuo fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana.

Las diligencias instruidas por efectivos de la Compañía de Tarancón, junto al detenido y los efectos intervenidos, han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Cuenca (Cu).

Multas y sanciones según el tipo de cultivo

En este caso, al tratarse de una plantación de gran tamaño y destinada al tráfico de drogas, se considera un delito contra la salud pública según el artículo 368 del Código Penal, lo que puede derivar en penas de prisión.

En cambio, cultivos pequeños o para uso personal suelen ser infracciones administrativas, sancionadas con multas de entre 601 y 30.000 euros, así como la incautación de las mismas, especialmente si las plantas son visibles.

Sin embargo, si las plantas no son visibles y no hay pruebas de que estén destinadas a la venta, no habría motivos legales suficientes para presentar una denuncia.