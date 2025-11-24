Detenido 'infraganti' un hombre cuando robaba en un restaurante de Zafra de Záncara con un hacha

La Guardia Civil de Cuenca ha detenido a un individuo mientras robaba en un restaurante después de forzar el acceso con un hacha de grandes dimensiones.

Los hechos tuvieron lugar en el interior del establecimiento, situado en el kilómetro 121 de la A-3 en la localidad de Zafra de Záncara, en la provincia de Cuenca.

Según la Guardia Civil, ya se habían denunciado con anterioridad varios robos con fuerza en diferentes comercios cercanos a la A-3 en las localidades de Villares del Saz y Cervera del Llano, lo que indica que el detenido podría estar vinculado a estos delitos.

En ambos establecimientos se comprobó que el autor era un hombre con el rostro oculto y utilizando un hacha de grandes dimensiones.

Detención infraganti

Con motivo de esos sucesos, la Guardia Civil abrió una investigación y organizó un dispositivo operativo que permitió la detención in fraganti del autor de los robos.

Durante la intervención, el detenido opuso una fuerte resistencia e intentó atacar a los agentes con el hacha, pero los efectivos lograron reducir e inmovilizar al agresor sin que se produjeran daños personales.

El detenido junto a las diligencias practicadas han sido puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Tarancón. (Cu).