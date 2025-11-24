Acceso

Castilla-La Mancha

El tiempo

Alerta de la Aemet por fuertes rachas de viento en Castilla-La Mancha: hasta 80 km/h en estas zonas

Para este lunes también se esperan cielos nubosos o cubiertos, así como brumas y nieblas durante la mañana, que serán persistentes en zonas de montaña

Una peonas cubriéndose del temporal con un paraguas
Una peonas cubriéndose del temporal con un paraguasÁlberto DíazAgencia EFE
María Martín Balmaseda
Creada:
Última actualización:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este lunes, 24 de noviembre, el aviso amarillo en Alcaraz y la Sierra de Segura (Albacete) por rachas fuertes de viento de hasta 70 km/h, aunque podrían intensificarse y alcanzar los 80 km/h. También se esperan nieblas persistentes en zonas de sierra.

Los cielos se presentan nubosos o cubiertos, mientras que las brumas y nieblas durante la mañana, que serán persistentes en zonas de montaña, especialmente en el cuadrante noreste. A partir de mediodía se harán notar precipitaciones débiles en los sistemas montañosos del norte y oeste, extendiéndose por la tarde al resto de la comunidad, sin afectar el sureste.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ascenso que será notable en gran parte de la provincia de Toledo y en puntos de la Mancha y Alcarria de Guadalajara. De esta forma, se situarán en 9 grados en Cuenca, 7 en Albacete y Guadalajara, y 6 en Ciudad Real y Cuenca.

Sin embargo, las máximas registrarán un descenso en Sierra Morena, que será ligero en el resto de la mitad sur y el Sistema Ibérico y con pocos cambios en el resto. Llegarán a 15 grados en Toledo, 13 en Albacete, 12 en Ciudad Real y Cuenca, y 11 en Guadalajara. No se descarta alguna helada débil en zonas altas de la Serranía de Guadalajara.

De cara a este martes, 25 de noviembre, la Aemet mantiene la alerta amarilla en la provincia de Albacete por rachas muy fuertes de viento en zonas de Alcaraz y Segura durante la madrugada. Los cielos continuarán nubosos o cubiertos de madrugada, aunque irán disminuyendo a poco nuboso durante el día, salvo en las sierras del norte de Guadalajara, donde la nubosidad baja y las nieblas serán persistentes.

Las temperaturas mínimas irán en descenso en la mitad norte, que será ligero en la mitad sur, alcanzándose al final del día. Se esperan valores de 1 grado en Cuenca, 3 en Guadalajara, 4 en Albacete y Ciudad Real, y 5 en Toledo. Las máximas podrán subir ligeramente en el tercio sur y mantenerse sin cambios o descender ligeramente en el tercio norte. Oscilarán entre los 11 grados en Cuenca y Guadalajara y los 14 grados en Toledo.

También se esperan precipitaciones débiles durante la madrugada, desplazándose de norte a sur, así como heladas débiles en amplias zonas de montaña en Guadalajara y Cuenca.

Mínimas de 0 y bajo cero

El cielo permanecerá nuboso este miércoles, 26 de noviembre, en zonas del Sistema Central, con intervalos nubosos en el resto del cuadrante noreste y poco nuboso en el resto de la región. Se prevén brumas y nieblas en zonas altas de la Serranía de Guadalajara y no se descarta alguna precipitación débil por la mañana en el Sistema Central e Ibérico, con la cota de nieve situada entre 1000 y 1200 metros.

Las temperaturas descenderán. Las mínimas irán desde -1 grados en Cuenca hasta los 2 grados en Toledo, mientras que las máximas serán de 13 grados en Toledo, 11 en Albacete y Ciudad Real, 10 en Guadalajara y 9 en Cuenca. Se esperan heladas débiles en amplias zonas, que podrían ser moderadas en zonas propicias de la Serranía de Cuenca y en las Parameras de Molina. Viento de componente norte será flojo, con algún intervalo fuerte a mediodía en la mitad oriental.

La jornada de este jueves, 27 de noviembre, estará protagonizada por cielos poco nubosos o despejados, con posibilidad de brumas y algún banco de niebla en la Serranía de Guadalajara. Se prevén heladas débiles, generalizadas y extensas, que serán moderadas en zonas propicias del Sistema Ibérico.

Las temperaturas mínimas bajarán en valles y zonas llanas, con pocos cambios en el resto. Por su parte, las máximas subirán en zonas del Sistema Central e Ibérico, en ascenso ligero en el resto de zonas de montaña y con pocos cambios en el resto.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas