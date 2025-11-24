Alerta de la Aemet por fuertes rachas de viento en Castilla-La Mancha: hasta 80 km/h en estas zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado este lunes, 24 de noviembre, el aviso amarillo en Alcaraz y la Sierra de Segura (Albacete) por rachas fuertes de viento de hasta 70 km/h, aunque podrían intensificarse y alcanzar los 80 km/h. También se esperan nieblas persistentes en zonas de sierra.

Los cielos se presentan nubosos o cubiertos, mientras que las brumas y nieblas durante la mañana, que serán persistentes en zonas de montaña, especialmente en el cuadrante noreste. A partir de mediodía se harán notar precipitaciones débiles en los sistemas montañosos del norte y oeste, extendiéndose por la tarde al resto de la comunidad, sin afectar el sureste.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas experimentarán un ascenso que será notable en gran parte de la provincia de Toledo y en puntos de la Mancha y Alcarria de Guadalajara. De esta forma, se situarán en 9 grados en Cuenca, 7 en Albacete y Guadalajara, y 6 en Ciudad Real y Cuenca.

Sin embargo, las máximas registrarán un descenso en Sierra Morena, que será ligero en el resto de la mitad sur y el Sistema Ibérico y con pocos cambios en el resto. Llegarán a 15 grados en Toledo, 13 en Albacete, 12 en Ciudad Real y Cuenca, y 11 en Guadalajara. No se descarta alguna helada débil en zonas altas de la Serranía de Guadalajara.

De cara a este martes, 25 de noviembre, la Aemet mantiene la alerta amarilla en la provincia de Albacete por rachas muy fuertes de viento en zonas de Alcaraz y Segura durante la madrugada. Los cielos continuarán nubosos o cubiertos de madrugada, aunque irán disminuyendo a poco nuboso durante el día, salvo en las sierras del norte de Guadalajara, donde la nubosidad baja y las nieblas serán persistentes.

Las temperaturas mínimas irán en descenso en la mitad norte, que será ligero en la mitad sur, alcanzándose al final del día. Se esperan valores de 1 grado en Cuenca, 3 en Guadalajara, 4 en Albacete y Ciudad Real, y 5 en Toledo. Las máximas podrán subir ligeramente en el tercio sur y mantenerse sin cambios o descender ligeramente en el tercio norte. Oscilarán entre los 11 grados en Cuenca y Guadalajara y los 14 grados en Toledo.

También se esperan precipitaciones débiles durante la madrugada, desplazándose de norte a sur, así como heladas débiles en amplias zonas de montaña en Guadalajara y Cuenca.

Mínimas de 0 y bajo cero

El cielo permanecerá nuboso este miércoles, 26 de noviembre, en zonas del Sistema Central, con intervalos nubosos en el resto del cuadrante noreste y poco nuboso en el resto de la región. Se prevén brumas y nieblas en zonas altas de la Serranía de Guadalajara y no se descarta alguna precipitación débil por la mañana en el Sistema Central e Ibérico, con la cota de nieve situada entre 1000 y 1200 metros.

Las temperaturas descenderán. Las mínimas irán desde -1 grados en Cuenca hasta los 2 grados en Toledo, mientras que las máximas serán de 13 grados en Toledo, 11 en Albacete y Ciudad Real, 10 en Guadalajara y 9 en Cuenca. Se esperan heladas débiles en amplias zonas, que podrían ser moderadas en zonas propicias de la Serranía de Cuenca y en las Parameras de Molina. Viento de componente norte será flojo, con algún intervalo fuerte a mediodía en la mitad oriental.

La jornada de este jueves, 27 de noviembre, estará protagonizada por cielos poco nubosos o despejados, con posibilidad de brumas y algún banco de niebla en la Serranía de Guadalajara. Se prevén heladas débiles, generalizadas y extensas, que serán moderadas en zonas propicias del Sistema Ibérico.

Las temperaturas mínimas bajarán en valles y zonas llanas, con pocos cambios en el resto. Por su parte, las máximas subirán en zonas del Sistema Central e Ibérico, en ascenso ligero en el resto de zonas de montaña y con pocos cambios en el resto.