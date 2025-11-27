Dos investigados por acceder sin permiso a las pinturas rupestres de Villar del Humo, declaradas Patrimonio Mundial de la Unesco

La Guardia Civil ha investigado a dos individuos como presuntos autores de un delito de daños y acceso no autorizado al vallado perimetral de las pinturas rupestres de Villar del Humo (Cuenca).

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, dichas pinturas están consideradas Bien de Interés Cultural, además de estar incluidas en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.

Los hechos ocurrieron cuando el guarda y guía del recinto sorprendió a dos individuos en el interior del área. Tras interponer la denuncia, agentes de la Guardia Civil de Cardenete (Cuenca) iniciaron las gestiones de investigación que permitieron identificar a los presuntos autores.

Afortunadamente, las pinturas rupestres no han sufrido daños.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Cuenca (Cu).