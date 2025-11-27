Los termómetros se desploman en este lugar de Castilla-La Mancha: marcan -6,7ºC, de las temperaturas más bajas de España

Un pueblo de la provincia de Albacete ha marcado este jueves una de las temperaturas más bajas de toda España. Hablamos de Nerpio, donde, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se han registrado -6,7 grados a las 6.50 horas.

La misma temperatura se ha alcanzado Padrollano, un pueblo de Sierra Nevada (Granada), que a las 5.40 horas también llegó a los -6,7 grados. Sin embargo, el municipio más frío de España este jueves ha sido Cap de Vaquèira, en Lleida, que ha marcado -13,1 grados a las 0.50.

Otras localidades de Castilla-La Mancha también han alcanzado temperaturas extremas. Entre ellas, Molina de Aragón, en Guadalajara, que ha marcado -5,3 grados a las 8.20 horas; seguido de Sigüenza, también en Guadalajara, con -5,2 grados. En la provincia de Toledo, Tembleque llegó a -4,9 grados, y Munera, en Albacete, alcanzó -4,6 grados.

Previsión de este jueves

La jornada de, 27 de noviembre, estará protagonizada por cielos despejados, salvo algún intervalo nuboso en Guadalajara. Se esperan probables brumas matinales dispersas en La Mancha y en zonas montañosas de Guadalajara, donde volverán a aparecer, más densas y extensas al final del día.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas apenas variarán o, si acaso, registrarán un descenso ligero, situándose en -1 grado de toda la región castellanomanchega, excepto en Toledo, donde serán de 0 grados. Las máximas, sin embargo, ascenderán, principalmente en Guadalajara y Cuenca, mientras que en el Valle del Tajo y en la Mancha de Ciudad Real se mantendrán sin cambios.

Las heladas débiles generalizadas afectarán toda la comunidad autónoma, salvo en puntos de los Montes de Toledo, entorno del Segura y la Mancha conquense, donde serán moderadas, principalmente en el sureste de Parameras.

El viento será flojo variable, con predominio de la componente norte durante las horas centrales, e intervalos moderados en la mitad oriental.