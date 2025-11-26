Sociedad
Un pueblo de Cuenca tramita una reclamación para exigir una solución con "máxima urgencia" por los cortes de luz
El Ayuntamiento de la localidad reclama una "respuesta efectiva" tras meses de insistencia "sin éxito"
El Ayuntamiento de Villar de Olalla (Cuenca) está llevando a cabo la preparación de una reclamación colectiva para exigir a la empresa responsable del suministro eléctrico de la localidad una solución a los continuos cortes de luz que sufren en el municipio.
Tal y como ha explicado el Ayuntamiento de la localidad conquense a través de un post publicado en Instagram, recogido por Europa Press, en los últimos meses han intentado mantener una comunicación fluida con la compañía, pero pese a su "insistencia", no han obtenido "ninguna respuesta efectiva".
Ante esta situación, han decidido impulsar una reclamación conjunta en nombre del Ayuntamiento y de todas las personas afectadas.
Para ello, piden a cualquier vecino o vecina que haya sufrido este tipo de incidencias -especialmente si se le está disparando el diferencial- que se acerque al Ayuntamiento para facilitar los datos necesarios y así formalizar esta reclamación colectiva. En ese caso, es fundamental presentar la información del titular y el Código Universal de Punto de Suministro.
"Con esta información podremos formalizar una reclamación colectiva y exigir que la empresa actúe con la máxima urgencia para poner fin a esta situación", concluyen desde el Consistorio.
