Un pueblo de Cuenca tramita una reclamación para exigir una solución con "máxima urgencia" por los cortes de luz

El Ayuntamiento de Villar de Olalla (Cuenca) está llevando a cabo la preparación de una reclamación colectiva para exigir a la empresa responsable del suministro eléctrico de la localidad una solución a los continuos cortes de luz que sufren en el municipio.

Tal y como ha explicado el Ayuntamiento de la localidad conquense a través de un post publicado en Instagram, recogido por Europa Press, en los últimos meses han intentado mantener una comunicación fluida con la compañía, pero pese a su "insistencia", no han obtenido "ninguna respuesta efectiva".

Ante esta situación, han decidido impulsar una reclamación conjunta en nombre del Ayuntamiento y de todas las personas afectadas.

Para ello, piden a cualquier vecino o vecina que haya sufrido este tipo de incidencias -especialmente si se le está disparando el diferencial- que se acerque al Ayuntamiento para facilitar los datos necesarios y así formalizar esta reclamación colectiva. En ese caso, es fundamental presentar la información del titular y el Código Universal de Punto de Suministro.

"Con esta información podremos formalizar una reclamación colectiva y exigir que la empresa actúe con la máxima urgencia para poner fin a esta situación", concluyen desde el Consistorio.